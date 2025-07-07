https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/cumhurbaskani-erdogandan-ozgur-ozele-500-bin-tllik-tazminat-davasi-1097667198.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret ve TCK 310/2... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T14:14+0300

2025-07-07T14:14+0300

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türki̇ye

recep tayyip erdoğan

özgür özel

ankara

chp

merkez yürütme kurulu (myk)

cumhuriyet başsavcılığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına karşı yargı yoluna başvurdu. Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.Tazminat davasının yanı sıra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunuldu. Özgür Özel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yanı sıra, Türk Ceza Kanunu’nun 310/2. maddesi kapsamında “tehdit” iddiasıyla da işlem başlatılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zamli-emekli-maaslari-ne-zaman-yatacak-ssk-ve-bag-kur-emeklileri-icin-zamli-maas-tarihleri-1097665670.html

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recep tayyip erdoğan, özgür özel, ankara, chp, merkez yürütme kurulu (myk) , cumhuriyet başsavcılığı