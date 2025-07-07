https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/cumhurbaskani-erdogandan-ozgur-ozele-500-bin-tllik-tazminat-davasi-1097667198.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret ve TCK 310/2... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T14:14+0300
2025-07-07T14:14+0300
2025-07-07T14:20+0300
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recep tayyip erdoğan
özgür özel
ankara
chp
merkez yürütme kurulu (myk)
cumhuriyet başsavcılığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına karşı yargı yoluna başvurdu. Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.Tazminat davasının yanı sıra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunuldu. Özgür Özel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yanı sıra, Türk Ceza Kanunu’nun 310/2. maddesi kapsamında “tehdit” iddiasıyla da işlem başlatılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zamli-emekli-maaslari-ne-zaman-yatacak-ssk-ve-bag-kur-emeklileri-icin-zamli-maas-tarihleri-1097665670.html
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, ankara, chp, merkez yürütme kurulu (myk) , cumhuriyet başsavcılığı
recep tayyip erdoğan, özgür özel, ankara, chp, merkez yürütme kurulu (myk) , cumhuriyet başsavcılığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
14:14 07.07.2025 (güncellendi: 14:20 07.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına karşı yargı yoluna başvurdu. Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.
Tazminat davasının yanı sıra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunuldu. Özgür Özel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yanı sıra, Türk Ceza Kanunu’nun 310/2. maddesi kapsamında “tehdit” iddiasıyla da işlem başlatılması talep edildi.