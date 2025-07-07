https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zamli-emekli-maaslari-ne-zaman-yatacak-ssk-ve-bag-kur-emeklileri-icin-zamli-maas-tarihleri-1097665670.html

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş tarihleri

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş tarihleri

Sputnik Türkiye

Emekli maaşlarına yüzde 16.67 zam geldi. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Temmuz ayı maaş... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T14:05+0300

2025-07-07T14:05+0300

2025-07-07T14:05+0300

ekonomi̇

ssk

bağ-kur

emekli

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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşları için açıklanacak tarihlerdeydi. 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseltiliyor.En düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM gündemindeEn düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu sürecin kısa sürede tamamlanacağı öngörülüyor.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri ne zaman?SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlar tahsis numarasına göre 17-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında yatırılacak. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki ödemeler ise üç ayda bir, doğum tarihine göre yapılacak.Fark ödemesi beklenmiyorMevcut düzenlemeye göre, maaşını alt sınırdan alan emekliler de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Bu nedenle ayrıca bir fark ödemesi yapılması öngörülmüyor.4A SSK emeklileri için ödeme günleri4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme TakvimiZamlı maaşlar i̇çin banka hesapları takipte olmalıEmeklilerin zamlı maaşlarını alabilmesi için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Ödemeler otomatik olarak banka hesaplarına aktarılacak. Ancak olası gecikmelere karşı e-Devlet ve banka uygulamalarından hesap hareketlerinin takip edilmesi öneriliyor.Emekli zamları yılda i̇ki kez belirleniyorEmekli maaşlarına yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere enflasyon oranına bağlı zam uygulanıyor. 2025 yılı Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda yapılan yüzde 16.67’lik zam, tüm emeklileri kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi.

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