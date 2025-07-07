Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş tarihleri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
09:14
9 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
09:43
3 dk
ÖZEL HABER
Binlerce yıllık serinlik: Dondurmanın tarihi
10:30
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta başarısızlık bekliyordu'
10:44
5 dk
ÖZEL HABER
Schengen çıkmazında umut ışığı: Pasaportsuz ve vizesiz yol haritası
10:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Netanyahu öz evlat, Zelenskiy üvey evlat oldu’
12:09
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
7 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
12:40
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve dünyada lüks otellerin karşılaştırması
12:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin plaj haritası
13:11
37 dk
ÖZEL HABER
Lunaparkların doğuşu, evrimi ve Türkiye’ye uzanan serüveni
13:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilgilendiği Eurofighter savaş uçaklarının karnesi
14:12
9 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
14:26
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
47 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:17
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye obezitede Avrupa birincisi: Sağlıklı yaşam uzak mı?
18:11
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel uyardı: Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
18:24
3 dk
SESLİ HABER
Mayo ve bikininin mütevazı başlangıçlardan modern modaya yolculuğu
18:43
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hasan Türkyılmaz: 'Yangın söndürmede insan gücü açığı var'
19:01
28 dk
ÖZEL HABER
Eurofighter’a alternatif Rus ve Çin uçakları neler?
20:30
9 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
20:45
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
20:49
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
21:17
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika Partisi' siyasi paradigmaları değiştirebilir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri intikam değil adalet istiyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat pahalılığına karşı ‘zam’ talepleri artıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Nelere hayranlık duyarız ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
15:10
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/zamli-emekli-maaslari-ne-zaman-yatacak-ssk-ve-bag-kur-emeklileri-icin-zamli-maas-tarihleri-1097665670.html
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş tarihleri
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş tarihleri
Sputnik Türkiye
Emekli maaşlarına yüzde 16.67 zam geldi. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Temmuz ayı maaş... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T14:05+0300
2025-07-07T14:05+0300
ekonomi̇
ssk
bağ-kur
emekli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşları için açıklanacak tarihlerdeydi. 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseltiliyor.En düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM gündemindeEn düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu sürecin kısa sürede tamamlanacağı öngörülüyor.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri ne zaman?SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlar tahsis numarasına göre 17-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında yatırılacak. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki ödemeler ise üç ayda bir, doğum tarihine göre yapılacak.Fark ödemesi beklenmiyorMevcut düzenlemeye göre, maaşını alt sınırdan alan emekliler de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Bu nedenle ayrıca bir fark ödemesi yapılması öngörülmüyor.4A SSK emeklileri için ödeme günleri4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme TakvimiZamlı maaşlar i̇çin banka hesapları takipte olmalıEmeklilerin zamlı maaşlarını alabilmesi için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Ödemeler otomatik olarak banka hesaplarına aktarılacak. Ancak olası gecikmelere karşı e-Devlet ve banka uygulamalarından hesap hareketlerinin takip edilmesi öneriliyor.Emekli zamları yılda i̇ki kez belirleniyorEmekli maaşlarına yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere enflasyon oranına bağlı zam uygulanıyor. 2025 yılı Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda yapılan yüzde 16.67’lik zam, tüm emeklileri kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/kartalkaya-davasinda-adalet-arayisi-otel-yangininda-8-yakinini-kaybeden-avukat-salonu-terk-etti-1097656481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_168:0:2863:2021_1920x0_80_0_0_1507cca66e9a8378706e5b1ec5a3f5bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zamlı emekli maaşı, 2025 emekli maaş ödeme takvimi, ssk emekli maaşı ödeme günü, bağ-kur maaş takvimi, en düşük emekli maaşı, temmuz 2025 emekli maaşları
zamlı emekli maaşı, 2025 emekli maaş ödeme takvimi, ssk emekli maaşı ödeme günü, bağ-kur maaş takvimi, en düşük emekli maaşı, temmuz 2025 emekli maaşları

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş tarihleri

14:05 07.07.2025
© AA / Dilara İrem SancarTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
Abone ol
Emekli maaşlarına yüzde 16.67 zam geldi. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Temmuz ayı maaş ödeme takvimi belli oldu. Ödemeler 17-28 Temmuz arasında tahsis numarasına göre yapılacak. Fark ödemesi beklenmiyor. İşte detaylı maaş günleri…
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşları için açıklanacak tarihlerdeydi. 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseltiliyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM gündeminde

En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu sürecin kısa sürede tamamlanacağı öngörülüyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri ne zaman?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlar tahsis numarasına göre 17-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında yatırılacak. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki ödemeler ise üç ayda bir, doğum tarihine göre yapılacak.

Fark ödemesi beklenmiyor

Mevcut düzenlemeye göre, maaşını alt sınırdan alan emekliler de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Bu nedenle ayrıca bir fark ödemesi yapılması öngörülmüyor.

4A SSK emeklileri için ödeme günleri

Tahsis Numarası Son Rakamı

Ödeme Günü

9

17 Temmuz 2025

7

18 Temmuz 2025

5

19 Temmuz 2025

3

20 Temmuz 2025

1

21 Temmuz 2025

8

22 Temmuz 2025

6

23 Temmuz 2025

4

24 Temmuz 2025

2

25 Temmuz 2025

0

26 Temmuz 2025

4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Tahsis Numarası Son Rakamı

Ödeme Günü

9, 7, 5

25 Temmuz 2025

3, 1

26 Temmuz 2025

8, 6, 4

27 Temmuz 2025

2, 0

28 Temmuz 2025

Zamlı maaşlar i̇çin banka hesapları takipte olmalı

Emeklilerin zamlı maaşlarını alabilmesi için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Ödemeler otomatik olarak banka hesaplarına aktarılacak. Ancak olası gecikmelere karşı e-Devlet ve banka uygulamalarından hesap hareketlerinin takip edilmesi öneriliyor.

Emekli zamları yılda i̇ki kez belirleniyor

Emekli maaşlarına yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere enflasyon oranına bağlı zam uygulanıyor. 2025 yılı Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda yapılan yüzde 16.67’lik zam, tüm emeklileri kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi.
Bolu'daki otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya davasında adalet arayışı: Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat salonu terk etti
11:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала