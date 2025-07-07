https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/chp-lideri-ozel-baklava-kutusu-videosu-gercekse-allah-onun-cezasini-versin-1097678836.html
CHP lideri Özel: Baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin
CHP lideri Özel: Baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin
Sputnik Türkiye
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T23:42+0300
2025-07-07T23:42+0300
2025-07-07T23:44+0300
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rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
para
soruşturma
idari soruşturma
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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.Soruşturmada makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı belirlenen Başkan Yardımcısı Engin Tüter ve 34 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanırken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Manavgat Belediyesi'nin baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin. Bu parti en kritik seçimlerden birine giderken, böyle bir işe karışan kişiyi affetmek mümkün değil” dedi. İddialar hakkında ilk cezayı partinin keseceğini söyleyen Özel, “Bir çürük yumurtanın tüm sepeti çürütmesine izin vermeyiz. Senin hırsızın, benim hırsızım diyecek parti değiliz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/manavgat-belediyesi-sorusturmasinda-7-kisi-tutuklandi-1097677229.html
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chp, baklava, kutu, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, para, soruşturma, idari soruşturma
chp, baklava, kutu, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, para, soruşturma, idari soruşturma
CHP lideri Özel: Baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin
23:42 07.07.2025 (güncellendi: 23:44 07.07.2025)
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı belirlenince operasyon düzenlenmişti. Operasyon hakkında konuşan CHP lideri Özgür Özel, rüşvet iddialarının gerçek çıkması hallinde ilk cezayı partinin keseceğini duyurdu.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmada makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı belirlenen Başkan Yardımcısı Engin Tüter ve 34 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanırken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Manavgat Belediyesi'nin baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin. Bu parti en kritik seçimlerden birine giderken, böyle bir işe karışan kişiyi affetmek mümkün değil” dedi.
İddialar hakkında ilk cezayı partinin keseceğini söyleyen Özel, “Bir çürük yumurtanın tüm sepeti çürütmesine izin vermeyiz. Senin hırsızın, benim hırsızım diyecek parti değiliz” ifadelerini kullandı.