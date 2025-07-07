https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/chp-lideri-ozel-baklava-kutusu-videosu-gercekse-allah-onun-cezasini-versin-1097678836.html

CHP lideri Özel: Baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin

CHP lideri Özel: Baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin

Sputnik Türkiye

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T23:42+0300

2025-07-07T23:42+0300

2025-07-07T23:44+0300

türki̇ye

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rüşvet teklifi

rüşvetçilik

para

soruşturma

idari soruşturma

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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.Soruşturmada makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı belirlenen Başkan Yardımcısı Engin Tüter ve 34 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanırken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Manavgat Belediyesi'nin baklava kutusu videosu gerçekse, Allah onun cezasını versin. Bu parti en kritik seçimlerden birine giderken, böyle bir işe karışan kişiyi affetmek mümkün değil” dedi. İddialar hakkında ilk cezayı partinin keseceğini söyleyen Özel, “Bir çürük yumurtanın tüm sepeti çürütmesine izin vermeyiz. Senin hırsızın, benim hırsızım diyecek parti değiliz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/manavgat-belediyesi-sorusturmasinda-7-kisi-tutuklandi-1097677229.html

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chp, baklava, kutu, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik, para, soruşturma, idari soruşturma