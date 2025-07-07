https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/manavgat-belediyesi-sorusturmasinda-7-kisi-tutuklandi-1097677229.html
Manavgat Belediyesi soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
Manavgat Belediyesi soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde belediyeye ait bazı... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T20:53+0300
2025-07-07T20:53+0300
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manavgat cumhuriyet başsavcılığı
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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.Geçen hafta Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet aldığı tespit edilince operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 7 kişinin tutuklandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/manavgat-belediyesine-operasyon-belediye-baskaninin-da-aralarinda-oldugu-36-kisi-icin-gozalti-1097605856.html
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manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi
manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi
Manavgat Belediyesi soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
20:53 07.07.2025 (güncellendi: 21:19 07.07.2025)
Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde belediyeye ait bazı işlemlerde usulsüzlük iddialarının ortaya çıkmasıyla ilgili birimlerde aramalar yapılmıştı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Geçen hafta Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet aldığı tespit edilince operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 7 kişinin tutuklandığı açıklandı.