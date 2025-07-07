https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/chp-istanbul-milletvekili-gamze-akkus-ilgezdi-hastaneye-kaldirildi-1097674305.html

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hastaneye kaldırıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. İlgezdi’nin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T17:43+0300

2025-07-07T17:43+0300

2025-07-07T17:43+0300

poli̇ti̇ka

chp

trafik

trafik kazası

trafik kontrolü

trafik ihlali

trafik cezası

trafik cezaları

trafik polisi

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103808/30/1038083003_0:1:2842:1600_1920x0_80_0_0_efc41bfffd34a63a109d2611b87aede8.jpg

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi.Kaza hakkında açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "CHP İstanbul Milletvekilimiz sevgili Gamze Akkuş İlgezdi bu sabah trafik kazası geçirdi. Haberi büyük bir üzüntüyle aldım. Durumunun iyi olduğunu öğrenmek tesellimiz. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ankara’ya gitmek üzere Çanakkale Havalimanı’na giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/chp-lideri-ozel-ferdi-zeyrekin-saglik-durumu-hakkinda-konustu-1096873897.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, kaza, kaza sebebi, gamze akkuş i̇lgezdi