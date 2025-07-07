https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/chp-istanbul-milletvekili-gamze-akkus-ilgezdi-hastaneye-kaldirildi-1097674305.html
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hastaneye kaldırıldı
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. İlgezdi’nin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T17:43+0300
2025-07-07T17:43+0300
2025-07-07T17:43+0300
poli̇ti̇ka
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trafik
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi.Kaza hakkında açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "CHP İstanbul Milletvekilimiz sevgili Gamze Akkuş İlgezdi bu sabah trafik kazası geçirdi. Haberi büyük bir üzüntüyle aldım. Durumunun iyi olduğunu öğrenmek tesellimiz. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ankara’ya gitmek üzere Çanakkale Havalimanı’na giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/chp-lideri-ozel-ferdi-zeyrekin-saglik-durumu-hakkinda-konustu-1096873897.html
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chp, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, kaza, kaza sebebi, gamze akkuş i̇lgezdi
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hastaneye kaldırıldı
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. İlgezdi’nin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın, Ankara’ya gitmek üzere Çanakkale Havalimanı’na giderken meydana geldiği bildirildi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi.
Kaza hakkında açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "CHP İstanbul Milletvekilimiz sevgili Gamze Akkuş İlgezdi bu sabah trafik kazası geçirdi. Haberi büyük bir üzüntüyle aldım. Durumunun iyi olduğunu öğrenmek tesellimiz. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ankara’ya gitmek üzere Çanakkale Havalimanı’na giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.