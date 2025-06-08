https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/chp-lideri-ozel-ferdi-zeyrekin-saglik-durumu-hakkinda-konustu-1096873897.html

CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında konuştu

CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında konuştu

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumunun uzman... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T16:25+0300

2025-06-08T16:25+0300

2025-06-08T16:25+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

ferdi zeyrek

chp

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kaza tespit tutanağı

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elektrik kesintisi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu hakkında konuştu.Basın mensuplarına konuşan CHP lideri Özel "Bilkent Üniversitesinin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanı'mızın bilgi verdiği şekliyle, Türkiye'de yoğun bakım alanında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir telefon grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmemiz gerekiyor" dedi.'Bol bol dua ediyoruz'Hastane önünde açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ''Bayram yapamadık. Bugün de geldik, bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor. Biz kendisine şifa diliyoruz ve bol bol dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/zeyrekin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-uzun-sure-oksijensiz-kalmasindan-dolayi-organ-hasari-var-1096867973.html

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türkiye, ferdi zeyrek, chp, kurban bayramı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı