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05:01
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SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:45
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:49
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:54
3 dk
SEYİR HALİ
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CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında konuştu
CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında konuştu
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumunun uzman... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T16:25+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu hakkında konuştu.Basın mensuplarına konuşan CHP lideri Özel "Bilkent Üniversitesinin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanı'mızın bilgi verdiği şekliyle, Türkiye'de yoğun bakım alanında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir telefon grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmemiz gerekiyor" dedi.'Bol bol dua ediyoruz'Hastane önünde açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ''Bayram yapamadık. Bugün de geldik, bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor. Biz kendisine şifa diliyoruz ve bol bol dua ediyoruz" şeklinde konuştu.
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CHP lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında konuştu

16:25 08.06.2025
© AA / Ahmet BayramÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
© AA / Ahmet Bayram
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumunun uzman doktorlarca yakından takip edildiğini açıkladı. Özel, Zeyrek’in tedavisinin telefon grubu üzerinden kurulan uzmanlarca kontrol edildiğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu hakkında konuştu.
Basın mensuplarına konuşan CHP lideri Özel "Bilkent Üniversitesinin çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, önceki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanı'mızın bilgi verdiği şekliyle, Türkiye'de yoğun bakım alanında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız, büyük bir dayanışma içinde bir telefon grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor. Onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmemiz gerekiyor" dedi.

'Bol bol dua ediyoruz'

Hastane önünde açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ''Bayram yapamadık. Bugün de geldik, bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor. Biz kendisine şifa diliyoruz ve bol bol dua ediyoruz" şeklinde konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
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Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Uzun süre oksijensiz kalmasından dolayı organ hasarı var
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