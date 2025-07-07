https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/adalet-bakani-tunc-ve-dem-parti-gorusmesi-tarihi-belli-oldu-1097675763.html

Adalet Bakanı Tunç'la DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

Adalet Bakanı Tunç'la DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, yarın saat 13.30’da DEM Parti heyetiyle bir araya geleceği bildirildi. Görüşmenin, Bakanlık binasında gerçekleşeceği ve çeşitli... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T19:26+0300

2025-07-07T19:26+0300

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adalet bakanı

yılmaz tunç

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DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Beştepe'deki bu kritik temasın ardından, yarın da önemli bir görüşme daha yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, 8 Temmuz Salı günü saat 13.30’da DEM Parti heyetini kabul edeceği açıklandı. Görüşmelerin, başta çözüm süreci, cezaevleri ve tutuklu siyasetçiler olmak üzere bir dizi konuda istişare amacı taşıdığı değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyetini-kabul-etti-1097671412.html

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dem parti, türkiye, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç