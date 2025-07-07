https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyetini-kabul-etti-1097671412.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti: Görüşme bir saat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti: Görüşme bir saat sürdü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti bir araya geldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T15:40+0300
2025-07-07T15:40+0300
2025-07-07T16:11+0300
türki̇ye
dem parti
recep tayyip erdoğan
pervin buldan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı.Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.Görüşme tamamlandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bir saat sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bazi-arkadaslarla-son-toplantimiz-olabilir-iddiasina-iliskin-aciklama-yapildi-1097669431.html
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dem parti, recep tayyip erdoğan, pervin buldan
dem parti, recep tayyip erdoğan, pervin buldan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti: Görüşme bir saat sürdü
15:40 07.07.2025 (güncellendi: 16:11 07.07.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bir saat sürdü.