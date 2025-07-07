https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyetini-kabul-etti-1097671412.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti: Görüşme bir saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti: Görüşme bir saat sürdü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti bir araya geldi. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T15:40+0300

2025-07-07T15:40+0300

2025-07-07T16:11+0300

türki̇ye

dem parti

recep tayyip erdoğan

pervin buldan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı.Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.Görüşme tamamlandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bir saat sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bazi-arkadaslarla-son-toplantimiz-olabilir-iddiasina-iliskin-aciklama-yapildi-1097669431.html

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dem parti, recep tayyip erdoğan, pervin buldan