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Yerlikaya: Orman yangını mağdurları için İzmir ve Bilecik'e ilk etapta 30'ar milyon lira gönderdik
Yerlikaya: Orman yangını mağdurları için İzmir ve Bilecik'e ilk etapta 30'ar milyon lira gönderdik
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede çıkan orman yangınları sonrasında İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir'de 228 konut, 13... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu. Bakan Yerlikaya, kırsal mahallelerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledikten sonra Karadoğan Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.İzmir'de 25 Haziran'dan itibaren 10 gün boyunca orman yangınlarına karşı seferberlik ruhuyla mücadele edildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Karadoğan mahallelerini ziyaret ettik. Yangından hemen sonra AFAD'ın koordinasyonunda hasar tespitlerini yaptık. Kesin hasar tespitleriyle ilgili süreçlerini yapmaya çalışıyoruz. Zarar tespitleriyle ilgili tespit komisyonlarımız süratle görevlerini aldılar. Bu noktada da zarar tespitleriyle de ilgili değerlendirmeler bitti. Muhtemelen bakiye kalanları da yarın itibarıyla tamamlanacak" diye konuştu.228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahır hasar gördüAFAD'tan İzmir ve Bilecik valiliklerinin emrine başlangıç olarak 30'ar milyon lira kaynak gönderdiklerini hatırlatan Yerlikaya, yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangından etkilenen bölgelerde geçici barınma alanları kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:Yerlikaya, yangından etkilenen ağır hasarlı 15 ahırla ilgili İzmir Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıkların, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kaynağının, bunların yapımı için hazır olduğunu dile getirdi.Zarar tespiti bitirilen vatandaşlara 16 milyon 898 bin lira destek ödemesi yapıldığını anımsatan Yerlikaya, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı kovanlarıyla ilgili zararlar ile Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı bulunan alanlarda vatandaşlarla çalışma yapılacağını ifade etti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eşya zararlarının ödemelerinin sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, "Asrın felaketini, o büyük deprem acısını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yüz elli bininci konutun anahtarını geçen ay verdik. 2026'nın ilk aylarında hak sahibi olan tüm ev ve iş yerlerinin tamamı bitirilecek. Buradaki ağır hasarlı, yıkık evler, iş yerleri, ahır başta olmak üzere, göreceksiniz en fazla 6 ay içerisinde yerlerine daha güzelini büyük bir heyecanla, sevinçle sizlere anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.'Yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak'Ali Yerlikaya, civarda yollarla ilgili şikayetleri de aldıklarını ve bunları çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha önce olduğu gibi bu afette de çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Yerlikaya, "Göreceksiniz bu çalışmalar, sizin düşündüğünüz bizim de ön gördüğümüz süre içerisinde büyük bir azim ve heyecanla tamamlanacak. Bu ormanda yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak. 'Yangınlarla imtihan olmasın' diye dualarla o fidanları biz ekeceğiz." ifadesini kullandı.Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmasını istedi.Ödemiş'teki yangınlarda iki orman işçisinin şehit olduğunu, Suçıktı Mahalllesi'nde ise bir kişinin vefat ettiğini hatırlatan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
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Yerlikaya: Orman yangını mağdurları için İzmir ve Bilecik'e ilk etapta 30'ar milyon lira gönderdik

15:39 06.07.2025
© AA / Mehmet Emin MengüarslanÖdemiş orman yangını
Ödemiş orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede çıkan orman yangınları sonrasında İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir'de 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğu açıkladı. Yerlikaya, yaraların sarılması için İzmir ve Bilecik valiliklerinin emrine başlangıç olarak 30'ar milyon lira gönderildiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu. Bakan Yerlikaya, kırsal mahallelerde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledikten sonra Karadoğan Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.
İzmir'de 25 Haziran'dan itibaren 10 gün boyunca orman yangınlarına karşı seferberlik ruhuyla mücadele edildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Karadoğan mahallelerini ziyaret ettik. Yangından hemen sonra AFAD'ın koordinasyonunda hasar tespitlerini yaptık. Kesin hasar tespitleriyle ilgili süreçlerini yapmaya çalışıyoruz. Zarar tespitleriyle ilgili tespit komisyonlarımız süratle görevlerini aldılar. Bu noktada da zarar tespitleriyle de ilgili değerlendirmeler bitti. Muhtemelen bakiye kalanları da yarın itibarıyla tamamlanacak" diye konuştu.

228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahır hasar gördü

AFAD'tan İzmir ve Bilecik valiliklerinin emrine başlangıç olarak 30'ar milyon lira kaynak gönderdiklerini hatırlatan Yerlikaya, yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangından etkilenen bölgelerde geçici barınma alanları kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Karadoğan Mahallesi'nde geçici barınma olarak, klimalı içinde elektrik ocakları, buzdolabı ve diğer eşyaları olan 16 tane konteyner istendi, onların hepsini kurduk. Diğer mahallelerde de talepte bulunan vatandaşlarımızın her birine konteynerlerini verdik, veriyoruz. Yolda olanlar da var. Olabilecek en süratli bir şekilde bu sıcakta vatandaşlarımızı korumak için klimalı bu yapıyı, teslim etmek ve hizmete almak istiyoruz. Kurumların altyapı, su, elektrik, olması gereken ne varsa her birini yapıyoruz.

İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir'de 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD ve TOKİ koordinasyonunda hak sahiplerinin süreci netleşir, netleşmez 5-6 ay içerisinde anahtarlarını teslim edeceğiz."

Yerlikaya, yangından etkilenen ağır hasarlı 15 ahırla ilgili İzmir Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıkların, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kaynağının, bunların yapımı için hazır olduğunu dile getirdi.
Zarar tespiti bitirilen vatandaşlara 16 milyon 898 bin lira destek ödemesi yapıldığını anımsatan Yerlikaya, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı kovanlarıyla ilgili zararlar ile Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı bulunan alanlarda vatandaşlarla çalışma yapılacağını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eşya zararlarının ödemelerinin sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, "Asrın felaketini, o büyük deprem acısını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yüz elli bininci konutun anahtarını geçen ay verdik. 2026'nın ilk aylarında hak sahibi olan tüm ev ve iş yerlerinin tamamı bitirilecek. Buradaki ağır hasarlı, yıkık evler, iş yerleri, ahır başta olmak üzere, göreceksiniz en fazla 6 ay içerisinde yerlerine daha güzelini büyük bir heyecanla, sevinçle sizlere anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

'Yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak'

Ali Yerlikaya, civarda yollarla ilgili şikayetleri de aldıklarını ve bunları çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha önce olduğu gibi bu afette de çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Yerlikaya, "Göreceksiniz bu çalışmalar, sizin düşündüğünüz bizim de ön gördüğümüz süre içerisinde büyük bir azim ve heyecanla tamamlanacak. Bu ormanda yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak. 'Yangınlarla imtihan olmasın' diye dualarla o fidanları biz ekeceğiz." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmasını istedi.
Ödemiş'teki yangınlarda iki orman işçisinin şehit olduğunu, Suçıktı Mahalllesi'nde ise bir kişinin vefat ettiğini hatırlatan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
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