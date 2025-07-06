Yerlikaya: Orman yangını mağdurları için İzmir ve Bilecik'e ilk etapta 30'ar milyon lira gönderdik

"Karadoğan Mahallesi'nde geçici barınma olarak, klimalı içinde elektrik ocakları, buzdolabı ve diğer eşyaları olan 16 tane konteyner istendi, onların hepsini kurduk. Diğer mahallelerde de talepte bulunan vatandaşlarımızın her birine konteynerlerini verdik, veriyoruz. Yolda olanlar da var. Olabilecek en süratli bir şekilde bu sıcakta vatandaşlarımızı korumak için klimalı bu yapıyı, teslim etmek ve hizmete almak istiyoruz. Kurumların altyapı, su, elektrik, olması gereken ne varsa her birini yapıyoruz.

İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir'de 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD ve TOKİ koordinasyonunda hak sahiplerinin süreci netleşir, netleşmez 5-6 ay içerisinde anahtarlarını teslim edeceğiz."