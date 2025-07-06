https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/mhpnin-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-orman-yakanlara-muebbet-hapis-cezasi-verilecek-1097638617.html
MHP'nin kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Orman yakanlara müebbet hapis cezası verilecek
MHP'nin kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Orman yakanlara müebbet hapis cezası verilecek
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi, orman yangınlarına sebep olanlara müebbet hapis cezası verilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklife göre... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T14:41+0300
2025-07-06T14:41+0300
2025-07-06T14:41+0300
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yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
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MHP, ormanları kasten yakanlara müebbet, devlet ormanlarını yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesini istedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), orman yangınlarına neden olanlara yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önemli bir kanun teklifi sundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, özellikle kasıtlı orman yangınlarına karşı müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesini içerdi.Orman Kanunu’nda değişiklik öngören bu yeni düzenlemeyle, orman yangınına sebep olanlara 10 yıla kadar, ormanları kasten yakanlara müebbet, devlet ormanlarını kasten yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Teklifin sadece ceza artışını değil, yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesini de içerdiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/canakkale-ayvacikta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1097637037.html
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mhp, orman yangını, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, meclis, meclis i̇klim değişikliğini araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu
MHP'nin kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Orman yakanlara müebbet hapis cezası verilecek
Milliyetçi Hareket Partisi, orman yangınlarına sebep olanlara müebbet hapis cezası verilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklife göre, ormanları kasten yakanlara müebbet hapis, devlet ormanlarını yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.
MHP, ormanları kasten yakanlara müebbet, devlet ormanlarını yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesini istedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), orman yangınlarına neden olanlara yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önemli bir kanun teklifi sundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, özellikle kasıtlı orman yangınlarına karşı müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesini içerdi.
Orman Kanunu’nda değişiklik öngören bu yeni düzenlemeyle, orman yangınına sebep olanlara 10 yıla kadar, ormanları kasten yakanlara müebbet, devlet ormanlarını kasten yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Teklifin sadece ceza artışını değil, yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesini de içerdiği açıklandı.