https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/mhpnin-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-orman-yakanlara-muebbet-hapis-cezasi-verilecek-1097638617.html

MHP'nin kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Orman yakanlara müebbet hapis cezası verilecek

MHP'nin kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Orman yakanlara müebbet hapis cezası verilecek

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi, orman yangınlarına sebep olanlara müebbet hapis cezası verilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklife göre... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T14:41+0300

2025-07-06T14:41+0300

2025-07-06T14:41+0300

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MHP, ormanları kasten yakanlara müebbet, devlet ormanlarını yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesini istedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), orman yangınlarına neden olanlara yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önemli bir kanun teklifi sundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, özellikle kasıtlı orman yangınlarına karşı müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmesini içerdi.Orman Kanunu’nda değişiklik öngören bu yeni düzenlemeyle, orman yangınına sebep olanlara 10 yıla kadar, ormanları kasten yakanlara müebbet, devlet ormanlarını kasten yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Teklifin sadece ceza artışını değil, yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesini de içerdiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/canakkale-ayvacikta-cikan-orman-yanginina-mudahale-ediliyor-1097637037.html

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