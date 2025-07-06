https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/bayern-munihin-yildiz-ismi-musiala-sakatlandi-unlu-futbolcu-4-ay-sahalardan-uzak-kalacak-1097643976.html
Bayern Münih'in yıldız ismi Musiala sakatlandı: Ünlü futbolcu 4 ay sahalardan uzak kalacak
Bayern Münih'in yıldız ismi Musiala sakatlandı: Ünlü futbolcu 4 ay sahalardan uzak kalacak
Sputnik Türkiye
Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG'ye karşı oynanan maçta sakatlandı. Sakatlık sonrası kaldırıldığı hastanede... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T19:45+0300
2025-07-06T19:45+0300
2025-07-06T19:45+0300
spor
bayern münih
dünya kupası
paris saint-germain (psg)
maç
tarihi maç
maç yayını
sakatlık
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Bayern Münih, genç yıldız Jamal Musiala’nın yaşadığı ağır sakatlıkla sarsıldı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain’e karşı oynanan maçta sakatlanan Musiala'nın sol ayak bileğinde çıkık ve fibula kemiğinde kırık tespit edildi.22 yaşındaki oyuncu takımın bulunduğu Orlando’dan Münih’e dönerken, sahalardan 4 ay uzak kalmasının beklendiği açıklandı.Kulübün sportif direktörü Max Eberl, “Bu ciddi sakatlık ve uzun süreli yokluk Jamal ve hepimiz için büyük bir şok. Takımımıza olan katkısı ve oyundaki merkezi rolü tartışılmaz. Üstelik yeni bir sakatlıktan çıkmıştı. Hepimiz onun için çok üzgünüz” dedi.Musiala, nisan ayında yaşadığı kas yırtığı sonrası yaklaşık üç ay formasından uzak kalmış, PSG maçında ilk 11’e dönmüştü. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'yla çarpışması sonucu yere düşerek ayağını burktu ve sedyeyle sahadan çıkarıldı.
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bayern münih, dünya kupası, paris saint-germain (psg), maç, tarihi maç, maç yayını, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
bayern münih, dünya kupası, paris saint-germain (psg), maç, tarihi maç, maç yayını, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
Bayern Münih'in yıldız ismi Musiala sakatlandı: Ünlü futbolcu 4 ay sahalardan uzak kalacak
Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG'ye karşı oynanan maçta sakatlandı. Sakatlık sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerde 22 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğinin çıktığı ve fibula kemiğinde de kırık tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Bayern Münih, genç yıldız Jamal Musiala’nın yaşadığı ağır sakatlıkla sarsıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain’e karşı oynanan maçta sakatlanan Musiala'nın sol ayak bileğinde çıkık ve fibula kemiğinde kırık tespit edildi.
22 yaşındaki oyuncu takımın bulunduğu Orlando’dan Münih’e dönerken, sahalardan 4 ay uzak kalmasının beklendiği açıklandı.
Kulübün sportif direktörü Max Eberl, “Bu ciddi sakatlık ve uzun süreli yokluk Jamal ve hepimiz için büyük bir şok. Takımımıza olan katkısı ve oyundaki merkezi rolü tartışılmaz. Üstelik yeni bir sakatlıktan çıkmıştı. Hepimiz onun için çok üzgünüz” dedi.
Musiala, nisan ayında yaşadığı kas yırtığı sonrası yaklaşık üç ay formasından uzak kalmış, PSG maçında ilk 11’e dönmüştü. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'yla çarpışması sonucu yere düşerek ayağını burktu ve sedyeyle sahadan çıkarıldı.