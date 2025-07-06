https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/bayern-munihin-yildiz-ismi-musiala-sakatlandi-unlu-futbolcu-4-ay-sahalardan-uzak-kalacak-1097643976.html

Bayern Münih'in yıldız ismi Musiala sakatlandı: Ünlü futbolcu 4 ay sahalardan uzak kalacak

Bayern Münih'in yıldız ismi Musiala sakatlandı: Ünlü futbolcu 4 ay sahalardan uzak kalacak

Sputnik Türkiye

Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG'ye karşı oynanan maçta sakatlandı. Sakatlık sonrası kaldırıldığı hastanede... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T19:45+0300

2025-07-06T19:45+0300

2025-07-06T19:45+0300

spor

bayern münih

dünya kupası

paris saint-germain (psg)

maç

tarihi maç

maç yayını

sakatlık

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Bayern Münih, genç yıldız Jamal Musiala’nın yaşadığı ağır sakatlıkla sarsıldı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain’e karşı oynanan maçta sakatlanan Musiala'nın sol ayak bileğinde çıkık ve fibula kemiğinde kırık tespit edildi.22 yaşındaki oyuncu takımın bulunduğu Orlando’dan Münih’e dönerken, sahalardan 4 ay uzak kalmasının beklendiği açıklandı.Kulübün sportif direktörü Max Eberl, “Bu ciddi sakatlık ve uzun süreli yokluk Jamal ve hepimiz için büyük bir şok. Takımımıza olan katkısı ve oyundaki merkezi rolü tartışılmaz. Üstelik yeni bir sakatlıktan çıkmıştı. Hepimiz onun için çok üzgünüz” dedi.Musiala, nisan ayında yaşadığı kas yırtığı sonrası yaklaşık üç ay formasından uzak kalmış, PSG maçında ilk 11’e dönmüştü. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'yla çarpışması sonucu yere düşerek ayağını burktu ve sedyeyle sahadan çıkarıldı.

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