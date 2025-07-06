https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/arda-guler-parladi-real-madrid-3-2-ile-borussia-dortmundu-devirdi-1097631388.html

Arda Güler parladı: Real Madrid 3-2 ile Borussia Dortmund'u devirdi

Arda Güler parladı: Real Madrid 3-2 ile Borussia Dortmund'u devirdi

Sputnik Türkiye

Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T09:28+0300

2025-07-06T09:28+0300

2025-07-06T09:28+0300

spor

real madrid

borussia dortmund

fifa

çeyrek final

fifa kulüpler dünya kupası

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran isim ise milli futbolcu Arda Güler oldu.İlk 11’de maça başlayan ve 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç yıldız, Real Madrid’in attığı ilk ve son golün asistini yaptı. İspanyol devi, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.Gollü maçta son dakika heyecanıReal Madrid'in golleri 10. dakikada Gonzalo Garcia, 20. dakikada Fran Garcia ve uzatma dakikalarında 90+4’te Kylian Mbappe’den geldi. Borussia Dortmund ise 90+3’te Maximilian Beier ve 90+8’de Serhou Guirassy’nin penaltı golüyle skoru belirledi.İspanyol ekibinde Dean Huijsen, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Real Madrid’in yarı finaldeki rakibi PSGReal Madrid, Borussia Dortmund’u eleyerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki rakip ise Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) olacak.

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real madrid, borussia dortmund, fifa, çeyrek final, fifa kulüpler dünya kupası