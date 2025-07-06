https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/arda-guler-parladi-real-madrid-3-2-ile-borussia-dortmundu-devirdi-1097631388.html
Arda Güler parladı: Real Madrid 3-2 ile Borussia Dortmund'u devirdi
Arda Güler parladı: Real Madrid 3-2 ile Borussia Dortmund'u devirdi
Sputnik Türkiye
Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T09:28+0300
2025-07-06T09:28+0300
2025-07-06T09:28+0300
spor
real madrid
borussia dortmund
fifa
çeyrek final
fifa kulüpler dünya kupası
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran isim ise milli futbolcu Arda Güler oldu.İlk 11’de maça başlayan ve 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç yıldız, Real Madrid’in attığı ilk ve son golün asistini yaptı. İspanyol devi, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.Gollü maçta son dakika heyecanıReal Madrid'in golleri 10. dakikada Gonzalo Garcia, 20. dakikada Fran Garcia ve uzatma dakikalarında 90+4’te Kylian Mbappe’den geldi. Borussia Dortmund ise 90+3’te Maximilian Beier ve 90+8’de Serhou Guirassy’nin penaltı golüyle skoru belirledi.İspanyol ekibinde Dean Huijsen, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Real Madrid’in yarı finaldeki rakibi PSGReal Madrid, Borussia Dortmund’u eleyerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki rakip ise Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/wimbledonda-tarih-yazan-zeynep-sonmez-hayallerime-cok-uzak-olmadigimi-gordum-1097629303.html
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real madrid, borussia dortmund, fifa, çeyrek final, fifa kulüpler dünya kupası
real madrid, borussia dortmund, fifa, çeyrek final, fifa kulüpler dünya kupası
Arda Güler parladı: Real Madrid 3-2 ile Borussia Dortmund'u devirdi
Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran isim ise milli futbolcu Arda Güler oldu.
İlk 11’de maça başlayan ve 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç yıldız, Real Madrid’in attığı ilk ve son golün asistini yaptı. İspanyol devi, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Gollü maçta son dakika heyecanı
Real Madrid'in golleri 10. dakikada Gonzalo Garcia, 20. dakikada Fran Garcia ve uzatma dakikalarında 90+4’te Kylian Mbappe’den geldi. Borussia Dortmund ise 90+3’te Maximilian Beier ve 90+8’de Serhou Guirassy’nin penaltı golüyle skoru belirledi.
İspanyol ekibinde Dean Huijsen, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Real Madrid’in yarı finaldeki rakibi PSG
Real Madrid, Borussia Dortmund’u eleyerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Yarı finaldeki rakip ise Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) olacak.