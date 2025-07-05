https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/simonyan-ukraynaya-baris-abd-onun-icin-savasmayi-biraktiginda-gelecek-1097629665.html
Simonyan: Ukrayna'ya barış, ABD onun için savaşmayı bıraktığında gelecek
Simonyan: Ukrayna'ya barış, ABD onun için savaşmayı bıraktığında gelecek
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Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Trump'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki farklı tutumunun çeşitli... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T22:10+0300
2025-07-05T22:10+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardım konusunda sık sık tutum değiştirmesini Rus televizyon kanalı TV Tsenter’e değerlendiren Simonyan, Ukrayna'ya barışın ABD’in onun için savaşmayı bıraktığında mümkün olabileceğini vurgulayarak, şunları ifade etti:Böyle bir durumda hiçbir öngörüde bulunulamayacağını belirten Simonyan, Trump'ın her şeyden önce ülkesini düşünen mantıklı bir insan olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:Ukrayna'da barışın, ABD'nin silah sağlayarak Ukrayna için savaşmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olduğunu belirten Simonyan, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/nato-genel-sekreteri-rutte-cin-rusyadan-nato-topraklarina-saldirmasini-isteyecek-1097628485.html
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margarita simonyan, rossiya segodnya, russia today (rt), abd, donald trump, ukrayna, kaliforniya, nbc, politico
margarita simonyan, rossiya segodnya, russia today (rt), abd, donald trump, ukrayna, kaliforniya, nbc, politico
Simonyan: Ukrayna'ya barış, ABD onun için savaşmayı bıraktığında gelecek
Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Trump'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki farklı tutumunun çeşitli nedenleri olabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardım konusunda sık sık tutum değiştirmesini Rus televizyon kanalı TV Tsenter’e değerlendiren Simonyan, Ukrayna'ya barışın ABD’in onun için savaşmayı bıraktığında mümkün olabileceğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
Bunu neden yapıyor? Örneğin yeni bir bilginin ya da başka birinin etkisiyle mi fikrini değiştiriyor? Yoksa şu anda buna ayıracak zamanı olmadığı ve bununla uğraşmak istemediği için mi ya da başka nedenlerle mi süreci bu kadar uzatıyor? Yoksa ABD'yi gerçekten ABD başkanları değil de ‘derin devlet’yönettiği için mi Ukrayna çatışmasını istediği gibi sonlandıramıyor? Ya da yukarıdakilerin hepsi mi?
Böyle bir durumda hiçbir öngörüde bulunulamayacağını belirten Simonyan, Trump'ın her şeyden önce ülkesini düşünen mantıklı bir insan olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
Ve buna odaklanıp ülkesi hakkında daha fazla düşünmesi onun için çok iyi olacaktır. Devlet Başkanımızın dediği gibi: ‘Evini düşünmelisin, evini’. Ukrayna çok uzakta ve neden uğraşsın? Kaliforniya dağılmak üzere, ne Ukraynası?
Ukrayna'da barışın, ABD'nin silah sağlayarak Ukrayna için savaşmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olduğunu belirten Simonyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bilmiyorum. Hakkında mantıklı bir fikre sahip olmadığım bir konuda asla hüküm vermem. Burada mantıklı bir görüş yok ve olamaz da. Neden mi? Çünkü Amerika Ukrayna için savaşmayı bıraktıktan iki hafta sonra savaş biter. Savaşmayı bırakacak ve hepsi bu.
Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.