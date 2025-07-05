Simonyan: Ukrayna'ya barış, ABD onun için savaşmayı bıraktığında gelecek

Bunu neden yapıyor? Örneğin yeni bir bilginin ya da başka birinin etkisiyle mi fikrini değiştiriyor? Yoksa şu anda buna ayıracak zamanı olmadığı ve bununla uğraşmak istemediği için mi ya da başka nedenlerle mi süreci bu kadar uzatıyor? Yoksa ABD'yi gerçekten ABD başkanları değil de ‘derin devlet’yönettiği için mi Ukrayna çatışmasını istediği gibi sonlandıramıyor? Ya da yukarıdakilerin hepsi mi?