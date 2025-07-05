https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/nato-genel-sekreteri-rutte-cin-rusyadan-nato-topraklarina-saldirmasini-isteyecek-1097628485.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin Rusya’dan NATO topraklarına saldırmasını isteyecek
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin Rusya’dan NATO topraklarına saldırmasını isteyecek
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, Çin’in Rusya’dan Avrupa'da NATO topraklarına saldırmasını isteyeceğini iddia etti. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T20:03+0300
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York Times'a verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ‘Tayvan'a saldırmaya’ karar vermesi halinde Rusya’dan ‘Avrupa'da NATO topraklarına saldırarak ABD’nin dikkatini dağıtmasını’ isteyeceğini iddia etti:Rutte, bunun önüne geçebilmek için NATO'nun güçlendirilmesinin yanı sıra, aynı zamanda Hint-Pasifik yönünde de çalışılması gerektiğini vurguladı.Estonya'ya yönelik bir Rus saldırısı durumunda ittifakın planları olduğunu ve Rusların bunu bildiğini belirten Rutte, NATO'nun yanıtının ‘yıkıcı’ olacağını vurgulayarak, Estonya'yı destekleme planlarının hayata geçirilebilmesi için ittifakın harcamalarında artışa ihtiyaç olduğunu söyledi.Rutte, herhangi bir kanıt sunmadan, Rusya'nın 5-7 yıl içinde Estonya'ya saldırabileceği iddiasında bulundu.NATO Genel Sekreteri ayrıca, Rusya'nın üç ayda Kuzey Atlantik ittifakının bir yılda ürettiğinden üç kat daha fazla mühimmat ürettiğine dikkat çekerek, şunları vurguladı:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin herhangi bir tarafa karşı olmadığını ifade etmişti.Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali ‘Rus tehdidiyle’ korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun yalan olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bati-basini-nato-abd-askerlerinin-avrupadan-cekilmesine-hazirlaniyor-1097585696.html
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mark rutte, nato, çin, şi cinping, rusya, abd, avrupa, estonya, tucker carlson, new york times
mark rutte, nato, çin, şi cinping, rusya, abd, avrupa, estonya, tucker carlson, new york times
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin Rusya’dan NATO topraklarına saldırmasını isteyecek
20:03 05.07.2025 (güncellendi: 21:09 05.07.2025)
NATO Genel Sekreteri Rutte, Çin’in Rusya’dan Avrupa'da NATO topraklarına saldırmasını isteyeceğini iddia etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York Times'a verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ‘Tayvan'a saldırmaya’ karar vermesi halinde Rusya’dan ‘Avrupa'da NATO topraklarına saldırarak ABD’nin dikkatini dağıtmasını’ isteyeceğini iddia etti:
Giderek artan bir farkındalık var ve bu konuda saf olmayalım: Şi Cinping Tayvan'a saldırmaya karar verirse, yapacağı ilk şey Moskova'daki Vladimir Vladimiroviç Putin'i arayıp ona şunu söylemek olacak: "Bak, bunu yapacağım ve senden Avrupa'da NATO topraklarına saldırarak ABD’nin dikkatini dağıtmanı istiyorum.
Rutte, bunun önüne geçebilmek için NATO'nun güçlendirilmesinin yanı sıra, aynı zamanda Hint-Pasifik yönünde de çalışılması gerektiğini vurguladı.
Estonya'ya yönelik bir Rus saldırısı durumunda ittifakın planları olduğunu ve Rusların bunu bildiğini belirten Rutte, NATO'nun yanıtının ‘yıkıcı’ olacağını vurgulayarak, Estonya'yı destekleme planlarının hayata geçirilebilmesi için ittifakın harcamalarında artışa ihtiyaç olduğunu söyledi.
Rutte, herhangi bir kanıt sunmadan, Rusya'nın 5-7 yıl içinde Estonya'ya saldırabileceği iddiasında bulundu.
NATO Genel Sekreteri ayrıca, Rusya'nın üç ayda Kuzey Atlantik ittifakının bir yılda ürettiğinden üç kat daha fazla mühimmat ürettiğine dikkat çekerek, şunları vurguladı:
Büyük bir jeopolitik tehditlekarşı karşıyayız. Ve her şeyden önce, modern tarihte benzeri görülmemiş bir hızda toparlanan Rusya'dan bahsediyoruz. Şu anda üç ay içinde tüm NATO'nun bir yılda ürettiğinin üç katı kadar mühimmat üretiyorlar.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin herhangi bir tarafa karşı olmadığını ifade etmişti.
Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali ‘Rus tehdidiyle’ korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun yalan olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.