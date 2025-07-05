https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/nato-genel-sekreteri-rutte-cin-rusyadan-nato-topraklarina-saldirmasini-isteyecek-1097628485.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin Rusya’dan NATO topraklarına saldırmasını isteyecek

NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin Rusya’dan NATO topraklarına saldırmasını isteyecek

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte, Çin’in Rusya’dan Avrupa'da NATO topraklarına saldırmasını isteyeceğini iddia etti. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T20:03+0300

2025-07-05T20:03+0300

2025-07-05T21:09+0300

dünya

mark rutte

nato

çin

şi cinping

rusya

abd

avrupa

estonya

tucker carlson

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957464_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b9fd6eae90fe9a2f487d37aa69131889.jpg

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, New York Times'a verdiği röportajda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ‘Tayvan'a saldırmaya’ karar vermesi halinde Rusya’dan ‘Avrupa'da NATO topraklarına saldırarak ABD’nin dikkatini dağıtmasını’ isteyeceğini iddia etti:Rutte, bunun önüne geçebilmek için NATO'nun güçlendirilmesinin yanı sıra, aynı zamanda Hint-Pasifik yönünde de çalışılması gerektiğini vurguladı.Estonya'ya yönelik bir Rus saldırısı durumunda ittifakın planları olduğunu ve Rusların bunu bildiğini belirten Rutte, NATO'nun yanıtının ‘yıkıcı’ olacağını vurgulayarak, Estonya'yı destekleme planlarının hayata geçirilebilmesi için ittifakın harcamalarında artışa ihtiyaç olduğunu söyledi.Rutte, herhangi bir kanıt sunmadan, Rusya'nın 5-7 yıl içinde Estonya'ya saldırabileceği iddiasında bulundu.NATO Genel Sekreteri ayrıca, Rusya'nın üç ayda Kuzey Atlantik ittifakının bir yılda ürettiğinden üç kat daha fazla mühimmat ürettiğine dikkat çekerek, şunları vurguladı:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin herhangi bir tarafa karşı olmadığını ifade etmişti.Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali ‘Rus tehdidiyle’ korkuttuğunu, ancak “akıllı insanların bunun yalan olduğunu çok iyi anladığını” belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bati-basini-nato-abd-askerlerinin-avrupadan-cekilmesine-hazirlaniyor-1097585696.html

çin

rusya

abd

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mark rutte, nato, çin, şi cinping, rusya, abd, avrupa, estonya, tucker carlson, new york times