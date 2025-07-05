https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/isvecteki-rus-ticaret-temsilciligi-saldiriya-ugradi-1097624660.html
İsveç'teki Rus Ticaret Temsilciliği saldırıya uğradı
İsveç'teki Rus Ticaret Temsilciliği saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın İsveç Büyükelçiliği, İsveç'teki Rus Ticaret Temsilciliğinin bir drone’nun binaya boya atmasıyla bir kez daha saldırıya uğradığını bildirdi. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T15:58+0300
2025-07-05T15:58+0300
2025-07-05T15:56+0300
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i̇ha
i̇sveç dışişleri bakanlığı
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Büyükelçilikten yapılan açıklamada, bu tür saldırıların bir yıldan uzun bir süredir devam ettiği ve yerel makamlardan Rus diplomatik ve ticaret misyonlarına yönelik İHA saldırılarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmelerini talep ettikleri belirtildi.Açıklamada, "5 Temmuz günü saat3.30 sıralarında, Rus diplomatik temcilciliğinin bir parçası olanİsveç'teki Rus ticaret misyonu, bir drone’nun binaya boya atmasıyla bir kez daha saldırıya uğradı. Diplomatik temsilciliğimize 17 Haziran'da da buna benzer bir saldırı yapılmıştı” ifadelerine yer verildi.Rus diplomatların İsveç polisi ve İsveç Dışişleri Bakanlığı'na bu tür saldırıları durdurmaları ve İsveç devletinin 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca yabancı diplomatik misyonların güvenliğini ve dokunulmazlığını sağlama yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri için defalarca çağrıda bulundukları belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada ayrıca, Stockholm'ün bu ve benzeri olayların tüm sorumluluğunun İsveç makamlarında olduğunu anlaması gerektiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/slovakya-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarini-bir-kez-daha-engelledi-1097617572.html
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i̇sveç, rus büyükelçiliği, stokholm, saldırı, i̇ha, i̇sveç dışişleri bakanlığı
i̇sveç, rus büyükelçiliği, stokholm, saldırı, i̇ha, i̇sveç dışişleri bakanlığı
İsveç'teki Rus Ticaret Temsilciliği saldırıya uğradı
Rusya’nın İsveç Büyükelçiliği, İsveç'teki Rus Ticaret Temsilciliğinin bir drone’nun binaya boya atmasıyla bir kez daha saldırıya uğradığını bildirdi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, bu tür saldırıların bir yıldan uzun bir süredir devam ettiği ve yerel makamlardan Rus diplomatik ve ticaret misyonlarına yönelik İHA saldırılarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmelerini talep ettikleri belirtildi.
Açıklamada, "5 Temmuz günü saat3.30 sıralarında, Rus diplomatik temcilciliğinin bir parçası olanİsveç'teki Rus ticaret misyonu, bir drone’nun binaya boya atmasıyla bir kez daha saldırıya uğradı. Diplomatik temsilciliğimize 17 Haziran'da da buna benzer bir saldırı yapılmıştı” ifadelerine yer verildi.
Rus diplomatların İsveç polisi ve İsveç Dışişleri Bakanlığı'na bu tür saldırıları durdurmaları ve İsveç devletinin 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca yabancı diplomatik misyonların güvenliğini ve dokunulmazlığını sağlama yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri için defalarca çağrıda bulundukları belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Gördüğümüz kadarıyla hala bir sonuç yok. Burada haklı bir soru ortaya çıkıyor: İsveç makamları bu olayları soruşturamıyor mu yoksa soruşturmak ve diplomatik misyonların korunmasını sağlamak mı istemiyor? Rusya Büyükelçiliği ve Ticaret Misyonuna yönelik bu ve daha önceki İHA saldırılarının eksiksiz bir şekilde soruşturulmasını, bu eylemlerin faillerinin tespit edilmesini, kovuşturulmasını ve gelecekte benzer saldırıların olmaması için önlem almalarını talep ediyoruz.
Açıklamada ayrıca, Stockholm'ün bu ve benzeri olayların tüm sorumluluğunun İsveç makamlarında olduğunu anlaması gerektiği vurgulandı.