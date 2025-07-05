https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/isvecteki-rus-ticaret-temsilciligi-saldiriya-ugradi-1097624660.html

İsveç'teki Rus Ticaret Temsilciliği saldırıya uğradı

İsveç'teki Rus Ticaret Temsilciliği saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın İsveç Büyükelçiliği, İsveç'teki Rus Ticaret Temsilciliğinin bir drone’nun binaya boya atmasıyla bir kez daha saldırıya uğradığını bildirdi. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T15:58+0300

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i̇ha

i̇sveç dışişleri bakanlığı

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Büyükelçilikten yapılan açıklamada, bu tür saldırıların bir yıldan uzun bir süredir devam ettiği ve yerel makamlardan Rus diplomatik ve ticaret misyonlarına yönelik İHA saldırılarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmelerini talep ettikleri belirtildi.Açıklamada, "5 Temmuz günü saat3.30 sıralarında, Rus diplomatik temcilciliğinin bir parçası olanİsveç'teki Rus ticaret misyonu, bir drone’nun binaya boya atmasıyla bir kez daha saldırıya uğradı. Diplomatik temsilciliğimize 17 Haziran'da da buna benzer bir saldırı yapılmıştı” ifadelerine yer verildi.Rus diplomatların İsveç polisi ve İsveç Dışişleri Bakanlığı'na bu tür saldırıları durdurmaları ve İsveç devletinin 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca yabancı diplomatik misyonların güvenliğini ve dokunulmazlığını sağlama yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri için defalarca çağrıda bulundukları belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada ayrıca, Stockholm'ün bu ve benzeri olayların tüm sorumluluğunun İsveç makamlarında olduğunu anlaması gerektiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/slovakya-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarini-bir-kez-daha-engelledi-1097617572.html

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