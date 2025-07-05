https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpye-yonelik-pes-pese-alinan-gozalti-kararlari-sonrasi-ozgur-ozel-mykyi-acil-olarak-topluyor-1097619547.html

CHP'ye yönelik peş peşe alınan gözaltı kararları sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topluyor

CHP'ye yönelik peş peşe alınan gözaltı kararları sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topluyor

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik gözaltıların ardından 10.30’da MYK’yı acil olarak toplama kararı aldı. Toplantıya bizzat başkanlık edecek. 05.07.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

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özgür özel

özgür özel

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antalya

adıyaman

merkez yürütme kurulu (myk)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) acil olarak toplama kararı aldı.Özgür Özel’in başkanlık edeceği MYK toplantısı saat 10.30’da CHP Genel Merkezi’nde başlayacak. Toplantının gündeminde gözaltı süreçleri, partiye yönelik yargı baskısı iddiaları ve atılacak adımların değerlendirilmesi yer alıyor.Gözaltıların ardından i̇lk strateji toplantısıGözaltı kararlarının ardından CHP içinde oluşan yoğun tepki, partinin en üst düzey karar organını olağanüstü toplama ihtiyacını doğurdu. Toplantıda hukuki süreçlerin takibi, kamuoyuna yönelik açıklama dili ve muhtemel siyasi adımlar değerlendirilecek.Parti kaynakları, toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapılabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-gozalti-sonrasi-ilk-kez-konustu-bu-bir-surec-1097618733.html

türki̇ye

adana

antalya

adıyaman

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chp, özgür özel, özgür özel, adana, antalya, adıyaman, merkez yürütme kurulu (myk)