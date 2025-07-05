https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpye-yonelik-pes-pese-alinan-gozalti-kararlari-sonrasi-ozgur-ozel-mykyi-acil-olarak-topluyor-1097619547.html
CHP'ye yönelik peş peşe alınan gözaltı kararları sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topluyor
CHP'ye yönelik peş peşe alınan gözaltı kararları sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topluyor
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik gözaltıların ardından 10.30’da MYK’yı acil olarak toplama kararı aldı. Toplantıya bizzat başkanlık edecek. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) acil olarak toplama kararı aldı.Özgür Özel’in başkanlık edeceği MYK toplantısı saat 10.30’da CHP Genel Merkezi’nde başlayacak. Toplantının gündeminde gözaltı süreçleri, partiye yönelik yargı baskısı iddiaları ve atılacak adımların değerlendirilmesi yer alıyor.Gözaltıların ardından i̇lk strateji toplantısıGözaltı kararlarının ardından CHP içinde oluşan yoğun tepki, partinin en üst düzey karar organını olağanüstü toplama ihtiyacını doğurdu. Toplantıda hukuki süreçlerin takibi, kamuoyuna yönelik açıklama dili ve muhtemel siyasi adımlar değerlendirilecek.Parti kaynakları, toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapılabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-gozalti-sonrasi-ilk-kez-konustu-bu-bir-surec-1097618733.html
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antalya
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chp, özgür özel, özgür özel, adana, antalya, adıyaman, merkez yürütme kurulu (myk)
chp, özgür özel, özgür özel, adana, antalya, adıyaman, merkez yürütme kurulu (myk)
CHP'ye yönelik peş peşe alınan gözaltı kararları sonrası Özgür Özel MYK'yı acil olarak topluyor
10:18 05.07.2025 (güncellendi: 10:22 05.07.2025)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik gözaltıların ardından 10.30’da MYK’yı acil olarak toplama kararı aldı. Toplantıya bizzat başkanlık edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) acil olarak toplama kararı aldı.
Özgür Özel’in başkanlık edeceği MYK toplantısı saat 10.30’da CHP Genel Merkezi’nde başlayacak. Toplantının gündeminde gözaltı süreçleri, partiye yönelik yargı baskısı iddiaları ve atılacak adımların değerlendirilmesi yer alıyor.
Gözaltıların ardından i̇lk strateji toplantısı
Gözaltı kararlarının ardından CHP içinde oluşan yoğun tepki, partinin en üst düzey karar organını olağanüstü toplama ihtiyacını doğurdu. Toplantıda hukuki süreçlerin takibi, kamuoyuna yönelik açıklama dili ve muhtemel siyasi adımlar değerlendirilecek.
Parti kaynakları, toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapılabileceğini belirtti.