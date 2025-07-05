https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-gozalti-sonrasi-ilk-kez-konustu-bu-bir-surec-1097618733.html

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltı sonrası ilk kez konuştu: 'Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltı sonrası ilk kez konuştu: 'Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun'

Sputnik Türkiye

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci “bir mücadele”... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T10:07+0300

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zeydan karalar

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organize suç soruşturması kapsamında bu sabah Gebze’de gözaltına alındı. Karalar, gözaltı işleminin ardından resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunarak kamuoyuna açıklamada bulundu.Zeydan Karalar, paylaşımında süreci sakinlikle karşıladığını belirterek destekçilerine moral verdi. İşte Karalar’ın resmi paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html

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türki̇ye

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