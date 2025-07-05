https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-gozalti-sonrasi-ilk-kez-konustu-bu-bir-surec-1097618733.html
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltı sonrası ilk kez konuştu: 'Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun'
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltı sonrası ilk kez konuştu: 'Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun'
Sputnik Türkiye
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci “bir mücadele”... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T10:07+0300
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2025-07-05T10:07+0300
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organize suç soruşturması kapsamında bu sabah Gebze’de gözaltına alındı. Karalar, gözaltı işleminin ardından resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunarak kamuoyuna açıklamada bulundu.Zeydan Karalar, paylaşımında süreci sakinlikle karşıladığını belirterek destekçilerine moral verdi. İşte Karalar’ın resmi paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html
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adana, adana büyükşehir belediyesi, chp, gebze, zeydan karalar, x, twitter
adana, adana büyükşehir belediyesi, chp, gebze, zeydan karalar, x, twitter
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltı sonrası ilk kez konuştu: 'Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun'
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süreci “bir mücadele” olarak niteledi ve destekçilerine “gönlünüz rahat olsun” mesajı verdi.
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organize suç soruşturması kapsamında bu sabah Gebze’de gözaltına alındı. Karalar, gözaltı işleminin ardından resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunarak kamuoyuna açıklamada bulundu.
Zeydan Karalar, paylaşımında süreci sakinlikle karşıladığını belirterek destekçilerine moral verdi. İşte Karalar’ın resmi paylaşımı: