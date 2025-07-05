https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html
Adana ve Adıyaman'ın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı
Adana ve Adıyaman'ın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li belediyelere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Adana, Adıyaman ve... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T09:10+0300
2025-07-05T09:10+0300
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türki̇ye
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aziz ihsan aktaş
muhittin böcek
adıyaman
adana
chp
i̇çişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında CHP’li bazı belediyelere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında 3 büyükşehir belediye başkanının da yer aldığı toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınan isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyaman-belediye-baskanlari-gozaltina-alindi-1097617967.html
türki̇ye
antalya
adıyaman
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antalya, aziz ihsan aktaş, muhittin böcek, adıyaman, adana, chp, i̇çişleri bakanlığı
antalya, aziz ihsan aktaş, muhittin böcek, adıyaman, adana, chp, i̇çişleri bakanlığı
Adana ve Adıyaman'ın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li belediyelere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanları da bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında CHP’li bazı belediyelere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında 3 büyükşehir belediye başkanının da yer aldığı toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bulunuyor.