https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html

Adana ve Adıyaman'ın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı

Adana ve Adıyaman'ın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li belediyelere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Adana, Adıyaman ve... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T09:10+0300

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türki̇ye

antalya

aziz ihsan aktaş

muhittin böcek

adıyaman

adana

chp

i̇çişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında CHP’li bazı belediyelere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında 3 büyükşehir belediye başkanının da yer aldığı toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınan isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyaman-belediye-baskanlari-gozaltina-alindi-1097617967.html

türki̇ye

antalya

adıyaman

adana

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antalya, aziz ihsan aktaş, muhittin böcek, adıyaman, adana, chp, i̇çişleri bakanlığı