https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rus-birlikleri-ukraynadaki-bir-hava-ussu-ve-fuze-yakit-uretim-tesisini-vurdu-1097617017.html
‘Rus birlikleri Ukrayna’daki bir hava üssü ve füze yakıt üretim tesisini vurdu’
‘Rus birlikleri Ukrayna’daki bir hava üssü ve füze yakıt üretim tesisini vurdu’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketenin koordinatörü Lebedev, Rus birliklerinin Ukrayna’daki bir hava üssü, füze yakıt üretim tesisi... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T23:22+0300
2025-07-04T23:22+0300
2025-07-04T23:20+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
dnepropetrovsk
nikolayev
herson
hava üssü
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Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesindeki bir füze yakıt üretim tesisi, Nikolayev’deki bir hava üssü ve Herson'daki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliğinin karargahını vurduğunu belirtti.Lebedev’e göre vurulan hedefler şöyle:Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vurduğunu defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rus-ordusu-kievdeki-hedefleri-vurdu-dhcde-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1097601753.html
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sergey lebedev, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, dnepropetrovsk, nikolayev, herson, hava üssü, rus ordusu
sergey lebedev, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, dnepropetrovsk, nikolayev, herson, hava üssü, rus ordusu
‘Rus birlikleri Ukrayna’daki bir hava üssü ve füze yakıt üretim tesisini vurdu’
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketenin koordinatörü Lebedev, Rus birliklerinin Ukrayna’daki bir hava üssü, füze yakıt üretim tesisi ve bir karargahı vurduğunu bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesindeki bir füze yakıt üretim tesisi, Nikolayev’deki bir hava üssü ve Herson'daki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliğinin karargahını vurduğunu belirtti.
Lebedev’e göre vurulan hedefler şöyle:
Krivoy Rog'daki demiryolu kavşağında personel taşıyan dört vagonlu bir tren
Novomoskovsk'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir depo ve çoklu roketatar sistemleri için füze üretim tesisi
Dnepropetrovsk bölgesinde bulunan hava savunma sistemlerinden biri
Baştanka'dan Herson'a nakledilen birliğin karargahı
Helikopterler için uzun menzilli ve güdümsüz füzelerin bulunduğu bir depo ile 4 uçağın bulunduğu Nikolaev Bölgesi'ne bağlı Voznesensk'teki Martınovskiy hava üssü.
Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vurduğunu defalarca vurgulamıştı.