https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rus-birlikleri-ukraynadaki-bir-hava-ussu-ve-fuze-yakit-uretim-tesisini-vurdu-1097617017.html

‘Rus birlikleri Ukrayna’daki bir hava üssü ve füze yakıt üretim tesisini vurdu’

‘Rus birlikleri Ukrayna’daki bir hava üssü ve füze yakıt üretim tesisini vurdu’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketenin koordinatörü Lebedev, Rus birliklerinin Ukrayna’daki bir hava üssü, füze yakıt üretim tesisi... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T23:22+0300

2025-07-04T23:22+0300

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ukrayna kri̇zi̇

sergey lebedev

rusya

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

dnepropetrovsk

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hava üssü

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Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesindeki bir füze yakıt üretim tesisi, Nikolayev’deki bir hava üssü ve Herson'daki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliğinin karargahını vurduğunu belirtti.Lebedev’e göre vurulan hedefler şöyle:Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vurduğunu defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rus-ordusu-kievdeki-hedefleri-vurdu-dhcde-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1097601753.html

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

nikolayev

herson

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sergey lebedev, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, dnepropetrovsk, nikolayev, herson, hava üssü, rus ordusu