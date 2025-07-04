https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rus-ordusu-kievdeki-hedefleri-vurdu-dhcde-bir-koy-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1097601753.html
Rus ordusu Kiev'deki hedefleri vurdu, DHC'de bir köy daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rus ordusu Kiev'deki hedefleri vurdu, DHC'de bir köy daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) bir yerleşim birimini daha ele geçirirken Kiev'deki... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T13:30+0300
2025-07-04T13:30+0300
2025-07-04T13:30+0300
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ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
kinjal
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev'deki bazı hedeflere kapsamlı bombardıman gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki İHA ve robotize mobil sistem üreten işletmeler ile Ukrayna ordusuna ait askeri altyapı Kinjal hipersonik füze sistemleri de dahil çeşitli silahlarla hedef alındı. Belirlenen tüm tesisler başarıyla imha edildi. 'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü ve DHC'nin Predteçino köyünü ele geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rusya-ve-ukrayna-istanbuldaki-anlasmayi-uygulamayi-surduruyor-yeni-esir-takasi-yapildi-1097601411.html
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kiev, rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, kinjal, özel askeri harekat
kiev, rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, kinjal, özel askeri harekat
Rus ordusu Kiev'deki hedefleri vurdu, DHC'de bir köy daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) bir yerleşim birimini daha ele geçirirken Kiev'deki hedefleri de başarıyla imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev'deki bazı hedeflere kapsamlı bombardıman gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki İHA ve robotize mobil sistem üreten işletmeler ile Ukrayna ordusuna ait askeri altyapı Kinjal hipersonik füze sistemleri de dahil çeşitli silahlarla hedef alındı. Belirlenen tüm tesisler başarıyla imha edildi.
'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine ilerleyişini sürdürdü ve DHC'nin Predteçino köyünü ele geçirdi.