Rekabet Kurulu dev müzik platformuna inceleme başlattı

Rekabet Kurulu 28.06.2025 tarihli toplantısında, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ ve Spotify AB’den oluşan ekonomik bütünlüğün (SPOTIFY) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddialarına ilişkin olarak inceleme başlatılmasına karar verdi.

Geniş bir kullanıcı tabanına sahip olan ve müzik içeriğinin önemli dağıtım kanallarından biri haline gelen SPOTIFY’ın Türkiye’de uyguladığı stratejiler ve politikaların müzik endüstrisinde rekabet karşıtı etkilere yol açtığı yönünde çeşitli iddiaların kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi amacıyla inceleme başlatılmasına karar verildi.

İncelemede temel itibarıyla; SPOTIFY’ın, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştıran ve/veya lisans ilişkisi kapsamında çeşitli muhataplara ödediği telif ücretlerinin dağılımını etkileyen eylemleri ve platformda yer alan sanatçılar ve içerik üreticileri arasında başta platformda görünürlük olmak üzere çeşitli yönlerden ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediği detaylı bir şekilde değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.