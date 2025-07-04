https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bu-hafta-yatirim-araclari-borsa-yukseldi-altin-ve-euro-artti-dolar-geriledi-1097613802.html

Bu hafta yatırım araçları: Borsa yükseldi, altın ve euro arttı, dolar geriledi

Bu hafta yatırım araçları: Borsa yükseldi, altın ve euro arttı, dolar geriledi

Sputnik Türkiye

BIST 100 endeksi haftayı güçlü artışla kapattı. Altın ve euro değer kazanırken, dolar düşüş gösterdi. Yatırım fonlarında en yüksek getiri hisse senedi... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T19:36+0300

2025-07-04T19:36+0300

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BIST 100 endeksi 10.275,75 puana çıkarak haftayı yüzde 9.26 yükselişle tamamladı.Altında da yükseliş vardı:Dövizde durum:Fonlar da değer kazandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/turkiyede-siyasi-partilerin-uye-sayilari-guncellendi--en-fazla-uyeye-sahip-parti-belli-oldu-1097612989.html

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