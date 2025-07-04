https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/bu-hafta-yatirim-araclari-borsa-yukseldi-altin-ve-euro-artti-dolar-geriledi-1097613802.html
Bu hafta yatırım araçları: Borsa yükseldi, altın ve euro arttı, dolar geriledi
Bu hafta yatırım araçları: Borsa yükseldi, altın ve euro arttı, dolar geriledi
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BIST 100 endeksi haftayı güçlü artışla kapattı. Altın ve euro değer kazanırken, dolar düşüş gösterdi. Yatırım fonlarında en yüksek getiri hisse senedi... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T19:36+0300
2025-07-04T19:36+0300
2025-07-04T19:36+0300
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BIST 100 endeksi 10.275,75 puana çıkarak haftayı yüzde 9.26 yükselişle tamamladı.Altında da yükseliş vardı:Dövizde durum:Fonlar da değer kazandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/turkiyede-siyasi-partilerin-uye-sayilari-guncellendi--en-fazla-uyeye-sahip-parti-belli-oldu-1097612989.html
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Bu hafta yatırım araçları: Borsa yükseldi, altın ve euro arttı, dolar geriledi
BIST 100 endeksi haftayı güçlü artışla kapattı. Altın ve euro değer kazanırken, dolar düşüş gösterdi. Yatırım fonlarında en yüksek getiri hisse senedi fonlarından geldi.
BIST 100 endeksi 10.275,75 puana çıkarak haftayı yüzde 9.26 yükselişle tamamladı.
Altında da yükseliş vardı:
Gram altın
yüzde 1.62 artışla
4 bin 267 TL oldu.
Çeyrek altın
yüzde 1.32 artarak
7 bin 126 TL’ye çıktı.
Cumhuriyet altını
yüzde 1.31 yükselişle
28 bin 754 TL oldu.
Dolar
yüzde 0.13 düşüşle
39.83 TL’ye geriledi.
Euro
yüzde 0,35 artarak
46,99 TL’ye yükseldi.
Yatırım fonları
yüzde 2.95, emeklilik fonları yüzde 4.29 arttı.
En çok kazandıran, yüzde 8.32 ile hisse senedi fonları
oldu.