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Bu hafta yatırım araçları: Borsa yükseldi, altın ve euro arttı, dolar geriledi
Bu hafta yatırım araçları: Borsa yükseldi, altın ve euro arttı, dolar geriledi
Sputnik Türkiye
BIST 100 endeksi haftayı güçlü artışla kapattı. Altın ve euro değer kazanırken, dolar düşüş gösterdi. Yatırım fonlarında en yüksek getiri hisse senedi... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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BIST 100 endeksi 10.275,75 puana çıkarak haftayı yüzde 9.26 yükselişle tamamladı.Altında da yükseliş vardı:Dövizde durum:Fonlar da değer kazandı:
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borsa istanbul, bist 100 endeksi, hisse senetleri haftalık performans, gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını fiyatı, dolar tl kuru, euro tl kuru, yatırım fonları getirisi, emeklilik fonları performansı, altın fiyatları temmuz 2025, döviz kuru güncel, en çok kazandıran yatırım fonu, hisse senedi fonları getirisi, finans piyasalarında haftalık gelişmeler
borsa istanbul, bist 100 endeksi, hisse senetleri haftalık performans, gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını fiyatı, dolar tl kuru, euro tl kuru, yatırım fonları getirisi, emeklilik fonları performansı, altın fiyatları temmuz 2025, döviz kuru güncel, en çok kazandıran yatırım fonu, hisse senedi fonları getirisi, finans piyasalarında haftalık gelişmeler

Bu hafta yatırım araçları: Borsa yükseldi, altın ve euro arttı, dolar geriledi

19:36 04.07.2025
© AADolar ve altın
Dolar ve altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
© AA
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BIST 100 endeksi haftayı güçlü artışla kapattı. Altın ve euro değer kazanırken, dolar düşüş gösterdi. Yatırım fonlarında en yüksek getiri hisse senedi fonlarından geldi.
BIST 100 endeksi 10.275,75 puana çıkarak haftayı yüzde 9.26 yükselişle tamamladı.
Altında da yükseliş vardı:
Gram altın yüzde 1.62 artışla 4 bin 267 TL oldu.
Çeyrek altın yüzde 1.32 artarak 7 bin 126 TL’ye çıktı.
Cumhuriyet altını yüzde 1.31 yükselişle 28 bin 754 TL oldu.
Dövizde durum:
Dolar yüzde 0.13 düşüşle 39.83 TL’ye geriledi.
Euro yüzde 0,35 artarak 46,99 TL’ye yükseldi.
Fonlar da değer kazandı:
Yatırım fonları yüzde 2.95, emeklilik fonları yüzde 4.29 arttı.
En çok kazandıran, yüzde 8.32 ile hisse senedi fonları oldu.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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