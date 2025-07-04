https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/polonya-guney-koreden-tank-alacak-elindeki-t-72leri-ukraynaya-verecek-1097591488.html

Polonya, Güney Kore’den tank alacak: Elindeki T-72’leri Ukrayna’ya verecek

Polonya, Güney Kore’den tank alacak: Elindeki T-72’leri Ukrayna’ya verecek

Sputnik Türkiye

Polonya’nın, elindeki Sovyet yapımı T-72 tanklarını Ukrayna'ya göndermek amacıyla Güney Koreli Hyundai Rotem şirketiyle 180 adet K2 tankı satın almak için... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T08:43+0300

2025-07-04T08:43+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

güney kore

t-72

tank

rusya

military watch magazine

nato

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ABD'de askeri uzmanlık alanının önde gelen yayınlarından Military Watch Magazine (MWM), Güney Koreli Hyundai Rotem şirketiyle 180 adet K2 tankı satın almak için anlaşmaya varan Polonya hükümetinin, elindeki Sovyet yapımı eski T-72 tanklarını Ukrayna’ya vereceğini yazdı.MWM’nin yazısında, “Ukrayna’ya, mart ayı başında, yeni parti modernize edilmiş T-72 tankı teslim edildikten sonra toplam sayılarının 300'ü aştığı tahmin ediliyor. K2 teslimatlarının hızlandırılmasının, T-72 ve PT-91'in (T-72'nin Polonya versiyonu) Ukrayna'ya daha hızlı teslimatını sağlaması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.Polonya, Ukrayna’nın Rus ordusuyla girdiği çatışmalarda yaşadığı ağır teçhizat kayıplarını telafi edebilmek için Ukrayna ordusuna eski T-72 tanklarını sağlamaya çalışıyor.Polonya ve Ukrayna arasında bu konuda imzalanacak bir anlaşmanın, Ukrayna'ya eski tankların tedarik hızını koruma fırsatı sağlayacağı kaydedildi.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı. Lavrov, NATO ülkelerinin sadece silah yardımı ile değil aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek Ukrayna’daki çatışmaya dahil olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/abd-patriot-fuzesi-satin-alma-planlarini-dort-katina-cikardi-1097590622.html

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polonya, ukrayna, güney kore, t-72, tank, rusya, military watch magazine, nato