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ABD, Patriot füzesi satın alma planlarını dört katına çıkardı
ABD, Patriot füzesi satın alma planlarını dört katına çıkardı
Sputnik Türkiye
ABD Ordusu, Altın Kubbe savunma programının hayata geçirilmesi ve silah stoklarının tükendiğine dair haberlerin gelmesi bağlamında, Patriot hava savunma... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T08:01+0300
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dünya
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2025 bütçe tasarısını analiz ederek ABD Ordusunun, önümüzdeki yıl için Patriot PAC-3 MSE hava savunma füzeleri satın alma planlarını dört katına çıkardığı sonucuna vardı.Pentagon’un bütçe tasarısı metninde, “Ordu Gereksinimleri Denetim Kurulu (AROCM), 16 Nisan 2025 tarihinde, PAC-3 MSE tedarik planında 3 bin 376 adetten 13 bin 773 adede bir artışa onay verdi” ifadesi kullanıldı.Planlardaki bu ani artışın, Altın Kubbe programı kapsamında füze savunma sisteminin geliştirilmesine verilen öncelik ve cephaneliğin hızla yenilenmesi ihtiyacından kaynaklandığı tahmin ediliyor.Pentagon’un verilerine göre, 2026 yılında Patriot füzeleri için 1 milyar 310 milyon dolardan fazla para talep edildi. Bu miktarın 945 milyon 900 bin doları düzenli fon, 366 milyon doları da 96 füzenin satın alınması için zorunlu ödemeler halinde olacak.Bu 945 milyon 900 bin doların 549 milyon 600 bin doları temel program kapsamında 130 füzenin satın alınması ve 396 milyon 300 bin doları da Ukrayna'ya yardım amacıyla Denizaşırı Harekat Maliyeti fonundan (Operasyon Atlantic Resolve) 103 füzenin satın alınması için ayrıldı.Balistik ve seyir füzelerini ve düşman uçaklarını doğrudan isabetle yok etmek için geliştirilen PAC-3 MSE füzesinin ortalama maliyeti 3 milyon 871 bin dolar.ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs'ta düzenlenen bir törenle, Altın Kubbe konseptini resmen açıkladı ve bunu ülke için “geçilmez bir kalkan” olarak nitelendirdi. Program kapsamında, önümüzdeki günlerde entegre bir hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesi amacıyla ek 25 milyar dolar sağlayacak bir tasarının geçirilmesi bekleniyor.Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.
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abd, donald trump, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd ordusu, patriot
abd, donald trump, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd ordusu, patriot

ABD, Patriot füzesi satın alma planlarını dört katına çıkardı

08:01 04.07.2025 (güncellendi: 08:26 04.07.2025)
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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ABD Ordusu, Altın Kubbe savunma programının hayata geçirilmesi ve silah stoklarının tükendiğine dair haberlerin gelmesi bağlamında, Patriot hava savunma füzeleri satın alma planlarını dört katına çıkardı.
Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2025 bütçe tasarısını analiz ederek ABD Ordusunun, önümüzdeki yıl için Patriot PAC-3 MSE hava savunma füzeleri satın alma planlarını dört katına çıkardığı sonucuna vardı.
Pentagon’un bütçe tasarısı metninde, “Ordu Gereksinimleri Denetim Kurulu (AROCM), 16 Nisan 2025 tarihinde, PAC-3 MSE tedarik planında 3 bin 376 adetten 13 bin 773 adede bir artışa onay verdi” ifadesi kullanıldı.
Planlardaki bu ani artışın, Altın Kubbe programı kapsamında füze savunma sisteminin geliştirilmesine verilen öncelik ve cephaneliğin hızla yenilenmesi ihtiyacından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Pentagon’un verilerine göre, 2026 yılında Patriot füzeleri için 1 milyar 310 milyon dolardan fazla para talep edildi. Bu miktarın 945 milyon 900 bin doları düzenli fon, 366 milyon doları da 96 füzenin satın alınması için zorunlu ödemeler halinde olacak.
Bu 945 milyon 900 bin doların 549 milyon 600 bin doları temel program kapsamında 130 füzenin satın alınması ve 396 milyon 300 bin doları da Ukrayna'ya yardım amacıyla Denizaşırı Harekat Maliyeti fonundan (Operasyon Atlantic Resolve) 103 füzenin satın alınması için ayrıldı.
Balistik ve seyir füzelerini ve düşman uçaklarını doğrudan isabetle yok etmek için geliştirilen PAC-3 MSE füzesinin ortalama maliyeti 3 milyon 871 bin dolar.
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs'ta düzenlenen bir törenle, Altın Kubbe konseptini resmen açıkladı ve bunu ülke için “geçilmez bir kalkan” olarak nitelendirdi. Program kapsamında, önümüzdeki günlerde entegre bir hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesi amacıyla ek 25 milyar dolar sağlayacak bir tasarının geçirilmesi bekleniyor.
Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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