https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/tcmbden-yeni-adim-1-aydan-uzun-vadeli-degisken-faizli-mevduata-izin-verildi-kkmde-zorunlu-karsilik-1097211848.html
TCMB'den yeni adım: 1 aydan uzun vadeli değişken faizli mevduata izin verildi, KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
TCMB'den yeni adım: 1 aydan uzun vadeli değişken faizli mevduata izin verildi, KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Sputnik Türkiye
TCMB, TL’ye geçişi desteklemek için düzenlemelere gitti. 1 aydan uzun vadeli değişken faizli mevduata izin verildi, KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T02:57+0300
2025-06-21T02:57+0300
2025-06-21T02:57+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tl
kur korumalı mevduat (kkm)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve TL’ye geçişi teşvik etmek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yaptı.Bu kapsamda:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/haftanin-yatirim-araci-belli-oldu-borsa-ve-altin-geriledi-doviz-yatirimciya-kazandirdi-1097209432.html
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tl, kur korumalı mevduat (kkm)
türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tl, kur korumalı mevduat (kkm)
TCMB'den yeni adım: 1 aydan uzun vadeli değişken faizli mevduata izin verildi, KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
TCMB, TL’ye geçişi desteklemek için düzenlemelere gitti. 1 aydan uzun vadeli değişken faizli mevduata izin verildi, KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve TL’ye geçişi teşvik etmek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yaptı.
1 aydan uzun vadeli değişken faizli TL mevduat hesabı
açılmasına izin verildi (önceden 3 ay ve üzeriydi).
TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında olan bankalar için hedefler artırıldı. Yüzde 60–65 arası olanlara aylık 0.4 puan artış hedefi
getirildi.
KKM hesaplarında zorunlu karşılık oranı yüzde 33’ten yüzde 40’a
çıkarıldı.
KKM için asgari faiz oranı, politika faizinin yüzde 50’sinden yüzde 40’ına
indirildi.
KKM’den TL’ye geçiş hedefi kaldırıldı ancak yenileme ve geçişe ilişkin toplam hedef korundu.
TÜFE, ÜFE ve TLREF’e endeksli mevduatlarda zorunlu karşılık oranı yüzde 10
olarak belirlendi.
Yabancı para mevduatlar için TL cinsinden zorunlu karşılık oranı yüzde 4’ten yüzde 2.5’e
düşürüldü.