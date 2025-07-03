https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/zamli-maaslar-ne-zaman-yatar-1097553760.html

Zamlı maaşlar ne zaman yatar?

Zamlı maaşlar ne zaman yatar?

Sputnik Türkiye

Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zamları açıklandı. En düşük memur maaşı 50.502 TL oldu. Zamlı maaşlar ne zaman yatar? 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri duyuruldu. İşte ödeme takvimi...

2025-07-03T11:02+0300

2025-07-03T11:02+0300

2025-07-03T11:02+0300

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emekli maaş farkı

maaş farkı

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Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları zamlı maaşlar, 3 Temmuz itibarıyla netleşti. Temmuz ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57, SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, en düşük memur maaşı 50.502 TL oldu.Memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümleri doğrultusunda zamlanıyor. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak edilirken, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) için güncel ödeme takvimi de belli oldu.Tahsis numarasına göre yapılan ödemelerde, 4A ve 4B emeklileri maaşlarını temmuz ayında belirli günlerde alacak. Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir maaş alanlar ise doğum tarihine göre sıralanan ödeme takvimine göre maaşlarına kavuşacak.SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde; 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/en-dusuk-memur-maasi-ne-kadar-oldu-1097553499.html

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