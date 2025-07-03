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Zamlı maaşlar ne zaman yatar?
Zamlı maaşlar ne zaman yatar?
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Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zamları açıklandı. En düşük memur maaşı 50.502 TL oldu. Zamlı maaşlar ne zaman yatar? 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri duyuruldu. İşte ödeme takvimi...
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Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları zamlı maaşlar, 3 Temmuz itibarıyla netleşti. Temmuz ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57, SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, en düşük memur maaşı 50.502 TL oldu.Memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümleri doğrultusunda zamlanıyor. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak edilirken, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) için güncel ödeme takvimi de belli oldu.Tahsis numarasına göre yapılan ödemelerde, 4A ve 4B emeklileri maaşlarını temmuz ayında belirli günlerde alacak. Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir maaş alanlar ise doğum tarihine göre sıralanan ödeme takvimine göre maaşlarına kavuşacak.SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde; 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
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zamlı maaş ne zaman yatar, 2025 temmuz memur maaş zammı, emekli maaşı ödeme günleri, ssk maaş ödeme takvimi, bağkur maaş ödeme tarihleri, emekli sandığı maaşları 2025, 4a 4b 4c maaş ödeme takvimi, temmuz 2025 enflasyon farkı, en düşük memur maaşı temmuz 2025
zamlı maaş ne zaman yatar, 2025 temmuz memur maaş zammı, emekli maaşı ödeme günleri, ssk maaş ödeme takvimi, bağkur maaş ödeme tarihleri, emekli sandığı maaşları 2025, 4a 4b 4c maaş ödeme takvimi, temmuz 2025 enflasyon farkı, en düşük memur maaşı temmuz 2025

Zamlı maaşlar ne zaman yatar?

11:02 03.07.2025
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Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zamları belli oldu. En düşük memur maaşı 50 bin 502 TL’ye yükseldi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri netleşti. İşte detaylı maaş ödeme takvimi.
Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları zamlı maaşlar, 3 Temmuz itibarıyla netleşti. Temmuz ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57, SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, en düşük memur maaşı 50.502 TL oldu.
Memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümleri doğrultusunda zamlanıyor. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak edilirken, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) için güncel ödeme takvimi de belli oldu.
Tahsis numarasına göre yapılan ödemelerde, 4A ve 4B emeklileri maaşlarını temmuz ayında belirli günlerde alacak. Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir maaş alanlar ise doğum tarihine göre sıralanan ödeme takvimine göre maaşlarına kavuşacak.

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.


4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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