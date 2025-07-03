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En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Temmuz 2025 memur maaş zammı açıklandı. TÜİK enflasyon verileri sonrası en düşük memur maaşı 50.502 TL oldu. SGK, Bağ-Kur, emekli, dul ve yetim maaşlarına da yüzde 16.67 zam geldi. İşte detaylar…
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ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı.Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 zam yapıldı.Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-memur-emeklisinin-temmuz-2025-zammi-belli-oldu-yeni-maaslar-aciklandi-1097546204.html
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en düşük memur maaşı 2025, temmuz memur maaş zammı, memur zammı 2025 temmuz, memur emeklisi zammı, sgk emekli maaşı, enflasyon farkı memur, memur maaşı ne kadar oldu, 2025 memur maaşı tablosu, dul yetim maaşı zammı
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

10:32 03.07.2025 (güncellendi: 10:33 03.07.2025)
© AAEmekli maaş farkı
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA
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Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 lira oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı.
Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 zam yapıldı.
Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu.
Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 lira oldu.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
EKONOMİ
Memur ve memur emeklisinin Temmuz 2025 zammı belli oldu
10:06
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