https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/en-dusuk-memur-maasi-ne-kadar-oldu-1097553499.html

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Temmuz 2025 memur maaş zammı açıklandı. TÜİK enflasyon verileri sonrası en düşük memur maaşı 50.502 TL oldu. SGK, Bağ-Kur, emekli, dul ve yetim maaşlarına da yüzde 16.67 zam geldi. İşte detaylar…

2025-07-03T10:32+0300

2025-07-03T10:32+0300

2025-07-03T10:33+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

sgk

bağ-kur

en düşük memur maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a3bb9f7c16454798505f0118dcded513.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı.Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 zam yapıldı.Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 lira oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-memur-emeklisinin-temmuz-2025-zammi-belli-oldu-yeni-maaslar-aciklandi-1097546204.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

en düşük memur maaşı 2025, temmuz memur maaş zammı, memur zammı 2025 temmuz, memur emeklisi zammı, sgk emekli maaşı, enflasyon farkı memur, memur maaşı ne kadar oldu, 2025 memur maaşı tablosu, dul yetim maaşı zammı