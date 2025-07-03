https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/en-dusuk-memur-maasi-ne-kadar-oldu-1097553499.html
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Temmuz 2025 memur maaş zammı açıklandı. TÜİK enflasyon verileri sonrası en düşük memur maaşı 50.502 TL oldu. SGK, Bağ-Kur, emekli, dul ve yetim maaşlarına da yüzde 16.67 zam geldi. İşte detaylar…
2025-07-03T10:32+0300
2025-07-03T10:32+0300
2025-07-03T10:33+0300
ekonomi̇
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
sgk
bağ-kur
en düşük memur maaşı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı.Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 zam yapıldı.Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-memur-emeklisinin-temmuz-2025-zammi-belli-oldu-yeni-maaslar-aciklandi-1097546204.html
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
10:32 03.07.2025 (güncellendi: 10:33 03.07.2025)
Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 lira oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı.
Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 zam yapıldı.
Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06 oldu.
Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 lira oldu.