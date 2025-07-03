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SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 maaş zammı açıklandı: Zam oranı ne kadar oldu?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 maaş zammı açıklandı: Zam oranı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı açıklandı. TÜİK'in Haziran 2025 enflasyon verisi sonrası 6 aylık enflasyon 16.67 oldu. Emekliye zam oranı ne... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayı enflasyon verisini yüzde 1.37 olarak duyurdu. Böylece 6 aylık toplam zam oranı yüzde 16.67 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı olarak uygulanacak.2025 emekli zammı ne kadar oldu?Ocak–Haziran döneminde oluşan enflasyon, emeklilerin maaş artışında belirleyici oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu dönemde yüzde 16.67 zam alacak. Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.En düşük emekli maaşı 2025 kaç TL?Temmuz 2025 zammıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Ancak bu oran, kanunen belirlenen en düşük emekli maaşına otomatik olarak yansımıyor. Mevcut uygulamaya göre, en düşük maaş için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.Hükümetin, 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bu konuda bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sunması bekleniyor.16 bin 880 TL’ye çıkması bekleniyorOcak ayında olduğu gibi, bu kez de 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak en düşük emekli maaşına zam yapılması bekleniyor. Yüzde 16.67’lik artışa paralel olarak, mevcutta 14 bin 469 TL olan maaşın yaklaşık 16 bin 880 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-emeklinin-merakla-bekledigi-haziran-enflasyon-rakami-aciklandi-tuik-duyurdu-1097550164.html
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temmuz 2025 emekli maaşı ne kadar oldu, ssk ve bağ-kur maaş zammı açıklandı mı, en düşük emekli maaşı temmuz 2025, tüi̇k enflasyon verisi 2025, emekliye zam geldi mi
temmuz 2025 emekli maaşı ne kadar oldu, ssk ve bağ-kur maaş zammı açıklandı mı, en düşük emekli maaşı temmuz 2025, tüi̇k enflasyon verisi 2025, emekliye zam geldi mi

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 maaş zammı açıklandı: Zam oranı ne kadar oldu?

10:10 03.07.2025 (güncellendi: 10:25 03.07.2025)
© AAEmekli ve memur zammı 2025
Emekli ve memur zammı 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı açıklandı. TÜİK'in Haziran 2025 enflasyon verisi sonrası 6 aylık enflasyon 16.67 oldu. Emekliye zam oranı ne kadar? Temmuz 2025 en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayı enflasyon verisini yüzde 1.37 olarak duyurdu. Böylece 6 aylık toplam zam oranı yüzde 16.67 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı olarak uygulanacak.

2025 emekli zammı ne kadar oldu?

Ocak–Haziran döneminde oluşan enflasyon, emeklilerin maaş artışında belirleyici oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu dönemde yüzde 16.67 zam alacak. Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli maaşı 2025 kaç TL?

Temmuz 2025 zammıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Ancak bu oran, kanunen belirlenen en düşük emekli maaşına otomatik olarak yansımıyor. Mevcut uygulamaya göre, en düşük maaş için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Hükümetin, 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bu konuda bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sunması bekleniyor.

16 bin 880 TL’ye çıkması bekleniyor

Ocak ayında olduğu gibi, bu kez de 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak en düşük emekli maaşına zam yapılması bekleniyor. Yüzde 16.67’lik artışa paralel olarak, mevcutta 14 bin 469 TL olan maaşın yaklaşık 16 bin 880 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.
2025 memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamı açıklandı: TÜİK duyurdu
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