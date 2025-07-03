https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/ssk-ve-bag-kur-emeklisi-2025-maas-zammi-aciklandi-zam-orani-ne-kadar-oldu-1097547197.html

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 maaş zammı açıklandı: Zam oranı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 maaş zammı açıklandı: Zam oranı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı açıklandı. TÜİK'in Haziran 2025 enflasyon verisi sonrası 6 aylık enflasyon 16.67 oldu. Emekliye zam oranı ne... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T10:10+0300

2025-07-03T10:10+0300

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ekonomi̇

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayı enflasyon verisini yüzde 1.37 olarak duyurdu. Böylece 6 aylık toplam zam oranı yüzde 16.67 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı olarak uygulanacak.2025 emekli zammı ne kadar oldu?Ocak–Haziran döneminde oluşan enflasyon, emeklilerin maaş artışında belirleyici oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu dönemde yüzde 16.67 zam alacak. Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.En düşük emekli maaşı 2025 kaç TL?Temmuz 2025 zammıyla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Ancak bu oran, kanunen belirlenen en düşük emekli maaşına otomatik olarak yansımıyor. Mevcut uygulamaya göre, en düşük maaş için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.Hükümetin, 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bu konuda bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sunması bekleniyor.16 bin 880 TL’ye çıkması bekleniyorOcak ayında olduğu gibi, bu kez de 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak en düşük emekli maaşına zam yapılması bekleniyor. Yüzde 16.67’lik artışa paralel olarak, mevcutta 14 bin 469 TL olan maaşın yaklaşık 16 bin 880 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-emeklinin-merakla-bekledigi-haziran-enflasyon-rakami-aciklandi-tuik-duyurdu-1097550164.html

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