Memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamı açıklandı: TÜİK duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultayı davasına asliye ceza mahkemesi mi bakacak?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mustafa Alper Oral: 'Bankalar en hafif kusurlarından bile sorumludur'
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Zihin sağlığı krizi kapıda
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 32 yıl geçti: Neler olmuştu?
15:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Çatışmasızlık hali, her zaman savaşın bittiği anlamına gelmez'
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilgilendiği Eurofighter savaş uçaklarının karnesi
17:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Mayo ve bikininin mütevazı başlangıçlardan modern modaya yolculuğu
18:29
14 dk
ÖZEL HABER
Lunaparkların doğuşu, evrimi ve Türkiye’ye uzanan serüveni
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: '100. gün mitingine katılmama talimatını ben verdim'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İklim kanunu TBMM’de kabul edildi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-emeklinin-merakla-bekledigi-haziran-enflasyon-rakami-aciklandi-tuik-duyurdu-1097550164.html
Memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamı açıklandı: TÜİK duyurdu
Memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamı açıklandı: TÜİK duyurdu
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve emeklinin, odaklandığı Haziran 2025 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon aylık bazda 1.37... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T10:02+0300
2025-07-03T10:22+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
son dakika enflasyon
enflasyon rakamları
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
haziran
2025 emekli ve memur zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097550375_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e44a93bfeb2d64b08a9334ece0ac72a.jpg
Temmuz 2025 maaş zammı için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00’da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı belli oldu. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı TÜFE verisiyle netleşti. Enflasyon aylık bazda 1.37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 35.05 olarak tespit edildi.TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon 15.09 olarak gerçekleşmişti.Ocak: Yüzde 5.03Şubat: Yüzde 2.27Mart: Yüzde 2.46Nisan: Yüzde 3Mayıs: Yüzde 1.53Emekli ve memur temmuz 2025 maaş zammı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 15.57 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 16.67 oranında zam yapılacak.6 aylık enflasyon oranı6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 10.09 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık verilere göre zam alıyor.Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisiAA Finans tarafından düzenlenen ve 24 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, Haziran ayı enflasyon oranı için ortalama beklenti yüzde 1.53 seviyesinde.Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 1.30 ile yüzde 2 arasında değişiyor. Bu ortalama doğrultusunda, Mayıs ayında yüzde 35.41 olarak açıklanan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 35.26'ya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/ssk-ve-bag-kur-emeklisi-2025-maas-zammi-aciklandi-zam-orani-ne-kadar-oldu-1097547197.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097550375_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f959b54a55add3fb706db66823c3410a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tüik, memur zammı, tüik enflasyon, emekli zammı, temmuz enflasyon, memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon, 6 aylık enflasyon 2025, 5 aylık enflasyon, emekli maaş zammı, zam, enflasyon oranı, emekli zammı 2025 temmuz, enflasyon oranı 2025
tüik, memur zammı, tüik enflasyon, emekli zammı, temmuz enflasyon, memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon, 6 aylık enflasyon 2025, 5 aylık enflasyon, emekli maaş zammı, zam, enflasyon oranı, emekli zammı 2025 temmuz, enflasyon oranı 2025

Memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamı açıklandı: TÜİK duyurdu

10:02 03.07.2025 (güncellendi: 10:22 03.07.2025)
2025 memur ve emekli zammı
2025 memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milyonlarca memur ve emeklinin, odaklandığı Haziran 2025 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon aylık bazda 1.37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 35.05 olarak tespit edildi.
Temmuz 2025 maaş zammı için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00’da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı belli oldu. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı TÜFE verisiyle netleşti. Enflasyon aylık bazda 1.37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 35.05 olarak tespit edildi.
TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon 15.09 olarak gerçekleşmişti.
Ocak: Yüzde 5.03

Şubat: Yüzde 2.27

Mart: Yüzde 2.46

Nisan: Yüzde 3

Mayıs: Yüzde 1.53

Emekli ve memur temmuz 2025 maaş zammı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.
Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 15.57 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 16.67 oranında zam yapılacak.

6 aylık enflasyon oranı

6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 10.09 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık verilere göre zam alıyor.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi

AA Finans tarafından düzenlenen ve 24 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, Haziran ayı enflasyon oranı için ortalama beklenti yüzde 1.53 seviyesinde.
Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 1.30 ile yüzde 2 arasında değişiyor. Bu ortalama doğrultusunda, Mayıs ayında yüzde 35.41 olarak açıklanan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 35.26'ya gerilemesi bekleniyor.
Emekli ve memur zammı 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
EKONOMİ
SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 maaş zammı açıklandı: Zam oranı ne kadar oldu?
10:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала