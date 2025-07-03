https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-emeklinin-merakla-bekledigi-haziran-enflasyon-rakami-aciklandi-tuik-duyurdu-1097550164.html
Memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamı açıklandı: TÜİK duyurdu
Memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamı açıklandı: TÜİK duyurdu
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve emeklinin, odaklandığı Haziran 2025 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon aylık bazda 1.37... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T10:02+0300
2025-07-03T10:02+0300
2025-07-03T10:22+0300
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2025 emekli ve memur zammı
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Temmuz 2025 maaş zammı için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00’da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı belli oldu. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı TÜFE verisiyle netleşti. Enflasyon aylık bazda 1.37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 35.05 olarak tespit edildi.TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon 15.09 olarak gerçekleşmişti.Ocak: Yüzde 5.03Şubat: Yüzde 2.27Mart: Yüzde 2.46Nisan: Yüzde 3Mayıs: Yüzde 1.53Emekli ve memur temmuz 2025 maaş zammı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 15.57 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 16.67 oranında zam yapılacak.6 aylık enflasyon oranı6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 10.09 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık verilere göre zam alıyor.Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisiAA Finans tarafından düzenlenen ve 24 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, Haziran ayı enflasyon oranı için ortalama beklenti yüzde 1.53 seviyesinde.Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 1.30 ile yüzde 2 arasında değişiyor. Bu ortalama doğrultusunda, Mayıs ayında yüzde 35.41 olarak açıklanan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 35.26'ya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/ssk-ve-bag-kur-emeklisi-2025-maas-zammi-aciklandi-zam-orani-ne-kadar-oldu-1097547197.html
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Memur ve emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamı açıklandı: TÜİK duyurdu
10:02 03.07.2025 (güncellendi: 10:22 03.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milyonlarca memur ve emeklinin, odaklandığı Haziran 2025 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon aylık bazda 1.37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 35.05 olarak tespit edildi.
Temmuz 2025 maaş zammı için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00’da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve emeklisinin yılın ikinci 6 ayına ilişkin zammı belli oldu. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı TÜFE verisiyle netleşti. Enflasyon aylık bazda 1.37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 35.05 olarak tespit edildi.
TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon 15.09 olarak gerçekleşmişti.
Ocak: Yüzde 5.03
Şubat: Yüzde 2.27
Mart: Yüzde 2.46
Nisan: Yüzde 3
Mayıs: Yüzde 1.53
Emekli ve memur temmuz 2025 maaş zammı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.
Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 15.57 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 16.67 oranında zam yapılacak.
6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 10.09 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık verilere göre zam alıyor.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi
AA Finans tarafından düzenlenen ve 24 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, Haziran ayı enflasyon oranı için ortalama beklenti yüzde 1.53 seviyesinde.
Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 1.30 ile yüzde 2 arasında değişiyor. Bu ortalama doğrultusunda, Mayıs ayında yüzde 35.41 olarak açıklanan yıllık enflasyonun Haziran ayında yüzde 35.26'ya gerilemesi bekleniyor.