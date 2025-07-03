https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rus-progress-ms-31-kargo-aracini-tasiyan-soyuz-21a-roketi-baykonurdan-firlatildi-1097585066.html

Rus Progress-MS-31 kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı

Rus Progress-MS-31 kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo götüren Rus Progress-MS-31 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T23:22+0300

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dünya

baykonur

moskova

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

roscosmos

dünya

soyuz-2.1a

uluslararası uzay i̇stasyonu

progress

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Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo götüren Rus Progress-MS-31 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) fırlatılışı naklen yayınladı.Soyuz-2.1a roketi, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kargo aracını alçak Dünya yörüngesine yerleştirecek. Progress-MS-31’in UUİ’nin Rus segmentindeki ‘Poisk’ modülüne kenetlenmesi 6 Temmuz’da Moskova saatiyle 0.28’de (TSİ ile aynı) gerçekleşmesi planlanıyor. Araç 167 gün boyunca yörüngede kalacak.Progress MS-31, istasyona 950 kilogram ikmal yakıtı, UUİ atmosferini yenilemek için 50 kilogram nitrojen, 420 kilogram içme suyu ve mürettebat için yiyecek, giyecek, sıhhi ve tıbbi malzemeler olmak üzere 2.6 tondan fazla kargo ulaştıracak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/progress-ms-29-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonundan-ayrildi-1097505025.html

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baykonur, moskova, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, dünya, soyuz-2.1a, uluslararası uzay i̇stasyonu, progress