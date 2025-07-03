https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rus-progress-ms-31-kargo-aracini-tasiyan-soyuz-21a-roketi-baykonurdan-firlatildi-1097585066.html
Rus Progress-MS-31 kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı
Rus Progress-MS-31 kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo götüren Rus Progress-MS-31 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T23:22+0300
2025-07-03T23:22+0300
2025-07-03T23:20+0300
dünya
baykonur
moskova
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
roscosmos
dünya
soyuz-2.1a
uluslararası uzay i̇stasyonu
progress
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Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo götüren Rus Progress-MS-31 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) fırlatılışı naklen yayınladı.Soyuz-2.1a roketi, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kargo aracını alçak Dünya yörüngesine yerleştirecek. Progress-MS-31’in UUİ’nin Rus segmentindeki ‘Poisk’ modülüne kenetlenmesi 6 Temmuz’da Moskova saatiyle 0.28’de (TSİ ile aynı) gerçekleşmesi planlanıyor. Araç 167 gün boyunca yörüngede kalacak.Progress MS-31, istasyona 950 kilogram ikmal yakıtı, UUİ atmosferini yenilemek için 50 kilogram nitrojen, 420 kilogram içme suyu ve mürettebat için yiyecek, giyecek, sıhhi ve tıbbi malzemeler olmak üzere 2.6 tondan fazla kargo ulaştıracak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/progress-ms-29-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonundan-ayrildi-1097505025.html
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baykonur, moskova, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, dünya, soyuz-2.1a, uluslararası uzay i̇stasyonu, progress
baykonur, moskova, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, dünya, soyuz-2.1a, uluslararası uzay i̇stasyonu, progress
Rus Progress-MS-31 kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı
Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo götüren Rus Progress-MS-31 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo götüren Rus Progress-MS-31 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) fırlatılışı naklen yayınladı.
Soyuz-2.1a roketi, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kargo aracını alçak Dünya yörüngesine yerleştirecek. Progress-MS-31’in UUİ’nin Rus segmentindeki ‘Poisk’ modülüne kenetlenmesi 6 Temmuz’da Moskova saatiyle 0.28’de (TSİ ile aynı) gerçekleşmesi planlanıyor. Araç 167 gün boyunca yörüngede kalacak.
Progress MS-31, istasyona 950 kilogram ikmal yakıtı, UUİ atmosferini yenilemek için 50 kilogram nitrojen, 420 kilogram içme suyu ve mürettebat için yiyecek, giyecek, sıhhi ve tıbbi malzemeler olmak üzere 2.6 tondan fazla kargo ulaştıracak