https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/progress-ms-29-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonundan-ayrildi-1097505025.html
Progress MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı
Progress MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Roscosmos, Progress MS-29 kargo aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrıldığını bildirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T22:42+0300
2025-07-01T22:42+0300
2025-07-01T22:41+0300
dünya
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
roscosmos
soyuz-2.1a
progress
baykonur uzay üssü
pasifik okyanusu
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), birkaç ay önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rus segmentinin ‘Poisk’ modülüne kenetlenen Progress MS-29 kargo aracının UUİ’den ayrıldığını açıkladı.Uzay aracının tahrik sisteminin 2 Temmuz'da Moskova saatiyle 0.46'da (TSİ ile aynı) frenleme için devreye girmesi bekleniyor. Bundan sonra uzay aracı yavaşlayarak yörüngede alçalacak, atmosferin yoğun katmanlarına girecek ve tahrip olacak. Yapısının yanmamış unsurları Pasifik Okyanusu'nun güney kısmının seyrüsefer yapılamayan bir alanına düşecek.Progress MS-29’u taşıyan Soyuz-2.1a roketi, 21 Kasım 2024’te Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Araç, 23 Kasım'da UUİ’ye kenetlenmişti. Progress MS-29, UUİ’de görev yapan mürettebat ve istasyonun sistemleri için yeni yıl hediyeleri, kuru yük, ikmal yakıtı, içme suyu ve istasyondaki atmosferi yenilemek için nitrojen ulaştırmıştı.Progress-MS-29 aracı ayrıca gastrointestinal sistemi incelemeye yönelik deneyler, kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki etkileşimi incelemek, mürettebat üyeleri arasındaki etkileşimin dinamikleri ile ilgili veri toplamak, idrardan su üretme sistemini test etmek, kristal yetiştirmek ve 3D baskı nötronlarını araştırmak için ekipman ve malzeme ulaştırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/roscosmos-baskani-bakanov-rusya-ihalarin-kontrolu-icin-yorungeye-100den-fazla-uydu-yerlestirecek-1096772191.html
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uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, soyuz-2.1a, progress, baykonur uzay üssü, pasifik okyanusu
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, soyuz-2.1a, progress, baykonur uzay üssü, pasifik okyanusu
Progress MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı
Roscosmos, Progress MS-29 kargo aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrıldığını bildirdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), birkaç ay önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rus segmentinin ‘Poisk’ modülüne kenetlenen Progress MS-29 kargo aracının UUİ’den ayrıldığını açıkladı.
Uzay aracının tahrik sisteminin 2 Temmuz'da Moskova saatiyle 0.46'da (TSİ ile aynı) frenleme için devreye girmesi bekleniyor. Bundan sonra uzay aracı yavaşlayarak yörüngede alçalacak, atmosferin yoğun katmanlarına girecek ve tahrip olacak. Yapısının yanmamış unsurları Pasifik Okyanusu'nun güney kısmının seyrüsefer yapılamayan bir alanına düşecek.
Progress MS-29’u taşıyan Soyuz-2.1a roketi, 21 Kasım 2024’te Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Araç, 23 Kasım'da UUİ’ye kenetlenmişti. Progress MS-29, UUİ’de görev yapan mürettebat ve istasyonun sistemleri için yeni yıl hediyeleri, kuru yük, ikmal yakıtı, içme suyu ve istasyondaki atmosferi yenilemek için nitrojen ulaştırmıştı.
Progress-MS-29 aracı ayrıca gastrointestinal sistemi incelemeye yönelik deneyler, kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki etkileşimi incelemek, mürettebat üyeleri arasındaki etkileşimin dinamikleri ile ilgili veri toplamak, idrardan su üretme sistemini test etmek, kristal yetiştirmek ve 3D baskı nötronlarını araştırmak için ekipman ve malzeme ulaştırmıştı.