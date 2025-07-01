https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/progress-ms-29-uzay-araci-uluslararasi-uzay-istasyonundan-ayrildi-1097505025.html

Progress MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı

Progress MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrıldı

Sputnik Türkiye

Roscosmos, Progress MS-29 kargo aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrıldığını bildirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T22:42+0300

2025-07-01T22:42+0300

2025-07-01T22:41+0300

dünya

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

roscosmos

soyuz-2.1a

progress

baykonur uzay üssü

pasifik okyanusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0f/1049858663_0:24:971:570_1920x0_80_0_0_8df5de544af6dd2522ea6f94024149bf.jpg

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), birkaç ay önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rus segmentinin ‘Poisk’ modülüne kenetlenen Progress MS-29 kargo aracının UUİ’den ayrıldığını açıkladı.Uzay aracının tahrik sisteminin 2 Temmuz'da Moskova saatiyle 0.46'da (TSİ ile aynı) frenleme için devreye girmesi bekleniyor. Bundan sonra uzay aracı yavaşlayarak yörüngede alçalacak, atmosferin yoğun katmanlarına girecek ve tahrip olacak. Yapısının yanmamış unsurları Pasifik Okyanusu'nun güney kısmının seyrüsefer yapılamayan bir alanına düşecek.Progress MS-29’u taşıyan Soyuz-2.1a roketi, 21 Kasım 2024’te Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Araç, 23 Kasım'da UUİ’ye kenetlenmişti. Progress MS-29, UUİ’de görev yapan mürettebat ve istasyonun sistemleri için yeni yıl hediyeleri, kuru yük, ikmal yakıtı, içme suyu ve istasyondaki atmosferi yenilemek için nitrojen ulaştırmıştı.Progress-MS-29 aracı ayrıca gastrointestinal sistemi incelemeye yönelik deneyler, kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki etkileşimi incelemek, mürettebat üyeleri arasındaki etkileşimin dinamikleri ile ilgili veri toplamak, idrardan su üretme sistemini test etmek, kristal yetiştirmek ve 3D baskı nötronlarını araştırmak için ekipman ve malzeme ulaştırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/roscosmos-baskani-bakanov-rusya-ihalarin-kontrolu-icin-yorungeye-100den-fazla-uydu-yerlestirecek-1096772191.html

pasifik okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), rusya federal uzay ajansı (roscosmos), roscosmos, soyuz-2.1a, progress, baykonur uzay üssü, pasifik okyanusu