https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/pentagonun-ukrayna-karari-abdli-yetkilileri-sok-etti-1097553932.html

‘Pentagon'un Ukrayna kararı ABD’li yetkilileri şok etti’

‘Pentagon'un Ukrayna kararı ABD’li yetkilileri şok etti’

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Kiev'e bazı silah türlerinin sevkiyatını askıya alma kararının, genellikle bu tür konularda bilgilendirilen ABD’li... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T10:41+0300

2025-07-03T10:41+0300

2025-07-03T11:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

abd kongresi

abd dışişleri bakanlığı

avrupa

keith kellogg

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg

Politico gazetesi, Pentagon’un Ukrayna’ya silah teslimatını askıya alma kararının ABD’li politikacılar ve diplomatların yanı sıra, Avrupalı müttefikler için de sürpriz olduğunu yazdı.Duruma aşina bir kaynağa dayandırılan haberde, “Pentagon'un kararı, Kongre üyelerini, Dışişleri Bakanlığı yetkililerini ve önemli Avrupa müttefiklerini şaşırttı” ifadesine yer verildi.Yardımların askıya alınmasının duyurulmasının ardından, Vladimir Zelenskiy'in ofisi gibi Avrupalı ​​diplomatların, önceden bilgilendirilmedikleri için böyle bir kararın nedenlerini bulmaya çalıştıkları belirtilen haberde, Pentagon’un bu kararını ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordine etmediği, bu yüzden dış politika departmanını da şaşırttığı kaydedildi.ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pentagon sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan değil, aynı zamanda ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden ve ABD Başkanı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un ekibinden de karar hakkında yorum talep etmedi.ABD Genelkurmay Başkanlığı’nda da bazı isimlerin, Ukrayna’ya silah teslimatının askıya alınması kararına karşı çıktığı bildirildi.‘ABD’nin Ukrayna’ya tüm silah sevkiyatları fiilen durduruldu’The Economist, Ukraynalı yetkililerin, ABD'den gelen tüm silah sevkiyatının fiilen durdurulduğunu söylediğini aktardı.Yazıda, “Aslında, mermiler ve yedek parçalar da dahil Amerikan silahlarının tüm sevkiyatları kesilmiş durumda, ancak ABD yetkilileri bunu reddediyor” ifadesine yer verildi.Ukraynalı yetkililerin, tedarikin askıya alınmasının, Donald Trump yönetiminin Kiev'den siyasi tavizler koparma çabalarıyla bağlantılı olduğunu söylediği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bati-medyasindan-iddia-trump-zelenskiye-karsi-antipatisinden-ukraynaya-bedel-odetiyor-1097550211.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, abd kongresi, abd dışişleri bakanlığı, avrupa, keith kellogg, vladimir zelenskiy