https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/pentagonun-ukrayna-karari-abdli-yetkilileri-sok-etti-1097553932.html
‘Pentagon'un Ukrayna kararı ABD’li yetkilileri şok etti’
‘Pentagon'un Ukrayna kararı ABD’li yetkilileri şok etti’
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Kiev'e bazı silah türlerinin sevkiyatını askıya alma kararının, genellikle bu tür konularda bilgilendirilen ABD’li... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T10:41+0300
2025-07-03T10:41+0300
2025-07-03T11:28+0300
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
abd kongresi
abd dışişleri bakanlığı
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keith kellogg
vladimir zelenskiy
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Politico gazetesi, Pentagon’un Ukrayna’ya silah teslimatını askıya alma kararının ABD’li politikacılar ve diplomatların yanı sıra, Avrupalı müttefikler için de sürpriz olduğunu yazdı.Duruma aşina bir kaynağa dayandırılan haberde, “Pentagon'un kararı, Kongre üyelerini, Dışişleri Bakanlığı yetkililerini ve önemli Avrupa müttefiklerini şaşırttı” ifadesine yer verildi.Yardımların askıya alınmasının duyurulmasının ardından, Vladimir Zelenskiy'in ofisi gibi Avrupalı diplomatların, önceden bilgilendirilmedikleri için böyle bir kararın nedenlerini bulmaya çalıştıkları belirtilen haberde, Pentagon’un bu kararını ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordine etmediği, bu yüzden dış politika departmanını da şaşırttığı kaydedildi.ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pentagon sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan değil, aynı zamanda ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden ve ABD Başkanı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un ekibinden de karar hakkında yorum talep etmedi.ABD Genelkurmay Başkanlığı’nda da bazı isimlerin, Ukrayna’ya silah teslimatının askıya alınması kararına karşı çıktığı bildirildi.‘ABD’nin Ukrayna’ya tüm silah sevkiyatları fiilen durduruldu’The Economist, Ukraynalı yetkililerin, ABD'den gelen tüm silah sevkiyatının fiilen durdurulduğunu söylediğini aktardı.Yazıda, “Aslında, mermiler ve yedek parçalar da dahil Amerikan silahlarının tüm sevkiyatları kesilmiş durumda, ancak ABD yetkilileri bunu reddediyor” ifadesine yer verildi.Ukraynalı yetkililerin, tedarikin askıya alınmasının, Donald Trump yönetiminin Kiev'den siyasi tavizler koparma çabalarıyla bağlantılı olduğunu söylediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bati-medyasindan-iddia-trump-zelenskiye-karsi-antipatisinden-ukraynaya-bedel-odetiyor-1097550211.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, abd kongresi, abd dışişleri bakanlığı, avrupa, keith kellogg, vladimir zelenskiy
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, abd kongresi, abd dışişleri bakanlığı, avrupa, keith kellogg, vladimir zelenskiy
‘Pentagon'un Ukrayna kararı ABD’li yetkilileri şok etti’
10:41 03.07.2025 (güncellendi: 11:28 03.07.2025)
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Kiev'e bazı silah türlerinin sevkiyatını askıya alma kararının, genellikle bu tür konularda bilgilendirilen ABD’li yetkilileri şoke ettiği belirtildi.
Politico gazetesi, Pentagon’un Ukrayna’ya silah teslimatını askıya alma kararının ABD’li politikacılar ve diplomatların yanı sıra, Avrupalı müttefikler için de sürpriz olduğunu yazdı.
Duruma aşina bir kaynağa dayandırılan haberde, “Pentagon'un kararı, Kongre üyelerini, Dışişleri Bakanlığı yetkililerini ve önemli Avrupa müttefiklerini şaşırttı” ifadesine yer verildi.
Yardımların askıya alınmasının duyurulmasının ardından, Vladimir Zelenskiy'in ofisi gibi Avrupalı diplomatların, önceden bilgilendirilmedikleri için böyle bir kararın nedenlerini bulmaya çalıştıkları belirtilen haberde, Pentagon’un bu kararını ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordine etmediği, bu yüzden dış politika departmanını da şaşırttığı kaydedildi.
ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pentagon sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan değil, aynı zamanda ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nden ve ABD Başkanı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un ekibinden de karar hakkında yorum talep etmedi.
ABD Genelkurmay Başkanlığı’nda da bazı isimlerin, Ukrayna’ya silah teslimatının askıya alınması kararına karşı çıktığı bildirildi.
‘ABD’nin Ukrayna’ya tüm silah sevkiyatları fiilen durduruldu’
The Economist, Ukraynalı yetkililerin, ABD'den gelen tüm silah sevkiyatının fiilen durdurulduğunu söylediğini aktardı.
Yazıda, “Aslında, mermiler ve yedek parçalar da dahil Amerikan silahlarının tüm sevkiyatları kesilmiş durumda, ancak ABD yetkilileri bunu reddediyor” ifadesine yer verildi.
Ukraynalı yetkililerin, tedarikin askıya alınmasının, Donald Trump yönetiminin Kiev'den siyasi tavizler koparma çabalarıyla bağlantılı olduğunu söylediği aktarıldı.