https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bati-medyasindan-iddia-trump-zelenskiye-karsi-antipatisinden-ukraynaya-bedel-odetiyor-1097550211.html

Batı medyasından iddia: ‘Trump, Zelenskiy'e karşı antipatisinden Ukrayna'ya bedel ödetiyor’

Batı medyasından iddia: ‘Trump, Zelenskiy'e karşı antipatisinden Ukrayna'ya bedel ödetiyor’

Sputnik Türkiye

Zelenskiy'e karşı antipati duyan ABD Başkanı Trump'ın askeri desteği zayıflatmasının ardından Ukrayna’nın zor bir hesaplaşmayla karşı karşıya kaldığı... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T09:39+0300

2025-07-03T09:39+0300

2025-07-03T09:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

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İngiliz The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e yönelik duyduğu antipati yüzünden Ukrayna’ya bedel ödettiğini yazarak şu ifadeyi kullandı:ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin zayıfladığına dikkat çeken dergi, bunun nedeninin ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy’e olan kişisel antipatisi olabileceğini belirterek şuna dikkat çekti:Daha önce Politico dergisi, bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını bildirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, sevkiyatı askıya alma kararını doğrulayarak, kararın “Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak” amacıyla alındığını söylemişti.Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’in belirttiği gibi, Ukrayna'ya ne kadar az silah verilirse özel askeri harekatının sonu da o kadar yakınlaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/trump-fed-baskani-powell-derhal-istifa-etmeli-1097543306.html

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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, the economist, rusya, batı, politico