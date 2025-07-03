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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/bati-medyasindan-iddia-trump-zelenskiye-karsi-antipatisinden-ukraynaya-bedel-odetiyor-1097550211.html
Batı medyasından iddia: ‘Trump, Zelenskiy'e karşı antipatisinden Ukrayna'ya bedel ödetiyor’
Batı medyasından iddia: ‘Trump, Zelenskiy'e karşı antipatisinden Ukrayna'ya bedel ödetiyor’
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'e karşı antipati duyan ABD Başkanı Trump'ın askeri desteği zayıflatmasının ardından Ukrayna’nın zor bir hesaplaşmayla karşı karşıya kaldığı... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T09:39+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
the economist
rusya
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politico
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İngiliz The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e yönelik duyduğu antipati yüzünden Ukrayna’ya bedel ödettiğini yazarak şu ifadeyi kullandı:ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin zayıfladığına dikkat çeken dergi, bunun nedeninin ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy’e olan kişisel antipatisi olabileceğini belirterek şuna dikkat çekti:Daha önce Politico dergisi, bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını bildirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, sevkiyatı askıya alma kararını doğrulayarak, kararın “Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak” amacıyla alındığını söylemişti.Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’in belirttiği gibi, Ukrayna'ya ne kadar az silah verilirse özel askeri harekatının sonu da o kadar yakınlaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/trump-fed-baskani-powell-derhal-istifa-etmeli-1097543306.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, the economist, rusya, batı, politico
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, the economist, rusya, batı, politico

Batı medyasından iddia: ‘Trump, Zelenskiy'e karşı antipatisinden Ukrayna'ya bedel ödetiyor’

09:39 03.07.2025
© AP PhotoTrump, Zelenskiy
Trump, Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AP Photo
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Zelenskiy'e karşı antipati duyan ABD Başkanı Trump'ın askeri desteği zayıflatmasının ardından Ukrayna’nın zor bir hesaplaşmayla karşı karşıya kaldığı belirtildi.
İngiliz The Economist dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e yönelik duyduğu antipati yüzünden Ukrayna’ya bedel ödettiğini yazarak şu ifadeyi kullandı:
Ukrayna, karanlık bir hesaplaşmayla karşı karşıya. Ne kadar az silah alırsa, o kadar çok insan ve toprak kaybedecek.
ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin zayıfladığına dikkat çeken dergi, bunun nedeninin ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy’e olan kişisel antipatisi olabileceğini belirterek şuna dikkat çekti:
Trump, Ocak ayında başkanlığa geri döndüğünden bu yana yeni silah taahhüdünde bulunmadı.
Daha önce Politico dergisi, bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını bildirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, sevkiyatı askıya alma kararını doğrulayarak, kararın “Amerika'nın çıkarlarını ön planda tutmak” amacıyla alındığını söylemişti.
Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’in belirttiği gibi, Ukrayna'ya ne kadar az silah verilirse özel askeri harekatının sonu da o kadar yakınlaşıyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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