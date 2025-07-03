https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/msb-duyurdu-dusen-ucagi-arama-calismalarina-2-gece-goruslu-helikopter-gonderildi-1097542083.html

MSB duyurdu: Düşen uçağı arama çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter gönderildi

MSB duyurdu: Düşen uçağı arama çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter gönderildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum-Rize-Bayburt sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gece görüşlü 2 helikopterin... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

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erzurum

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rize emniyet müdürlüğü

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MSB, sosyal medya hesabından düşen uçak hakkında açıklamada bulundu.Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Rize’de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir'' dedi.Erzurum Valiliği ise Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

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