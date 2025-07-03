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MSB duyurdu: Düşen uçağı arama çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter gönderildi
MSB duyurdu: Düşen uçağı arama çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter gönderildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum-Rize-Bayburt sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gece görüşlü 2 helikopterin... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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MSB, sosyal medya hesabından düşen uçak hakkında açıklamada bulundu.Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Rize’de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir'' dedi.Erzurum Valiliği ise Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
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milli savunma bakanlığı (msb), erzurum, bayburt, rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, uçak motoru
milli savunma bakanlığı (msb), erzurum, bayburt, rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, uçak motoru

MSB duyurdu: Düşen uçağı arama çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter gönderildi

00:31 03.07.2025
© AAAzerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü
Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum-Rize-Bayburt sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gece görüşlü 2 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.
MSB, sosyal medya hesabından düşen uçak hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Rize’de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir'' dedi.
Erzurum Valiliği ise Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
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