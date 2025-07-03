https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/msb-duyurdu-dusen-ucagi-arama-calismalarina-2-gece-goruslu-helikopter-gonderildi-1097542083.html
MSB duyurdu: Düşen uçağı arama çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter gönderildi
MSB duyurdu: Düşen uçağı arama çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter gönderildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum-Rize-Bayburt sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gece görüşlü 2 helikopterin... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T00:31+0300
2025-07-03T00:31+0300
2025-07-03T00:31+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
erzurum
bayburt
rize
rize valiliği
rize emniyet müdürlüğü
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1e/1051282610_0:7:800:457_1920x0_80_0_0_28c5cc70f9eb5c8ae667efa5719a2506.jpg
MSB, sosyal medya hesabından düşen uçak hakkında açıklamada bulundu.Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Rize’de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir'' dedi.Erzurum Valiliği ise Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/dunya-turuna-cikmaya-hazirlanan-turk-pilot-daga-cakildi-kanlar-icerisindeyiz-yardim-edin-1097538495.html
türki̇ye
erzurum
bayburt
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/1e/1051282610_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a344ea34dd4034a750168cc89d75a746.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), erzurum, bayburt, rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, uçak motoru
milli savunma bakanlığı (msb), erzurum, bayburt, rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, özel uçak, uçak motoru
MSB duyurdu: Düşen uçağı arama çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum-Rize-Bayburt sınır hattında düşen uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gece görüşlü 2 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.
MSB, sosyal medya hesabından düşen uçak hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Rize’de kaza kırıma uğrayan sivil firmaya ait uçağın arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere gece görüş kabiliyetli 2 helikopter görevlendirilmiştir'' dedi.
Erzurum Valiliği ise Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.