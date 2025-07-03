https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-memur-emeklisinin-temmuz-2025-zammi-belli-oldu-yeni-maaslar-aciklandi-1097546204.html

Memur ve memur emeklisinin Temmuz 2025 zammı belli oldu

Memur ve memur emeklisinin Temmuz 2025 zammı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları netleşti. Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T10:06+0300

2025-07-03T10:06+0300

2025-07-03T10:23+0300

ekonomi̇

memur

memur zammı

memur maaşı

2025 emekli ve memur zammı

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

haziran

enflasyon

enflasyon oranı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı. Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 oldu. Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06. oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranı kadar zam alacakSGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.Temmuz maaşları zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Zamlar, dul-yetim aylığı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak.Memur ve emekli maaşına zam oranı belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/temmuz-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1097549327.html

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