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Memur ve memur emeklisinin Temmuz 2025 zammı belli oldu
Memur ve memur emeklisinin Temmuz 2025 zammı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları netleşti. Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı. Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 oldu. Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06. oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranı kadar zam alacakSGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.Temmuz maaşları zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Zamlar, dul-yetim aylığı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak.Memur ve emekli maaşına zam oranı belli oldu
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2025 temmuz memur maaşı ne kadar oldu, memur emeklisi zammı açıklandı mı, tüi̇k 6 aylık enflasyon farkı 2025, toplu sözleşme zammı temmuz 2025, öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar
2025 temmuz memur maaşı ne kadar oldu, memur emeklisi zammı açıklandı mı, tüi̇k 6 aylık enflasyon farkı 2025, toplu sözleşme zammı temmuz 2025, öğretmen, doktor, polis maaşı ne kadar

Memur ve memur emeklisinin Temmuz 2025 zammı belli oldu

10:06 03.07.2025 (güncellendi: 10:23 03.07.2025)
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranları netleşti. Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini yayımladı.
Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57 oldu.
Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06. oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranı kadar zam alacak

SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.
Temmuz maaşları zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Zamlar, dul-yetim aylığı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak.

Memur ve emekli maaşına zam oranı belli oldu

2025 yılı Ocak ayında 45 bin 555 TL olan üniversite mezunu memur maaşı temmuzda yapılan zamla birlikte yeni maaşı 52.647 TL oldu.
7/1 derecesindeki bir araştırma görevlisinin maaşı 2025 yılı Ocak ayında 63.877 TL iken, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte yeni maaşı 73.822 TL oldu.
¼ derecesindeki bir uzman doktorun maaşı 109.154 TL iken, temmuzda yapılan zamla birlikte maaşı 126.149 TL oldu.
¼ derecesindeki bir mühendisin maaşı ocak ayında 67.691 TL iken temmuz zammıyla birlikte maaşı 78.230 TL oldu.
¼ derecesindeki bir avukatın maaşı 63.637 TL’den yeni zamla 73.545 TL oldu.
Lisans mezunu bir şube müdürünün maaşı 66.358 TL’den temmuz zammıyla birlikte yeni zamlı maaşı 76.689 TL oldu.
¼ derecesindeki bir uzman öğretmenin maaşı 58.663 TL’den temmuz zammıyla birlikte 67.796 TL oldu.
¼ derecesindeki bir öğretmenin maaşı 52.935 TL’den yeni zamla 61.176 TL oldu.
¼ kademesindeki bir profesörün maaşı 96.374 TL’den 111.379 TL’ye çıktı.
3/1 derecesindeki bir başkomiserin maaşı 64.481 TL’den temmuzda 74.520 TL ulaştı.
8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 58.938 TL’den 68.114 TL oldu.
5/1 derecesindeki lisans mezunu bir hemşirenin maaşı 53.465 TL’den 61.789 TL oldu.
¼ derecesindeki bir vaizin maaşı 55.332 TL’den 63.947 TL’ye çıktı.
11/1 derecesindeki lise mezunu bir teknisyenin maaşı ise 47.224 TL’den 54.576 TL oldu.
kira sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
EKONOMİ
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
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