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Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 35.05 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T10:10+0300
2025-07-03T10:10+0300
ekonomi̇
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enflasyon
zam
kira zam oranı
temmuz
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu kritik Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.Kira artış oranı ne kadar oldu?Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 43.23 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 43.23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Temmuz ayı kira artış oranıTÜİK'in haziran enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.Haziran ayı kira artışı ne kadar olmuştu?Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haziran ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak. Haziran ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 45.80 olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kiraci-ve-ev-sahiplerinin-bekledigi-kira-artis-orani-aciklandi-haziranda-ne-kadar-zam-yapilacak-1096747622.html
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temmuz ayı kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, kira zammı nasıl hesaplanır, enflasyon rakamları, kira zam oranı 2025, konut kira zammı, iş yeri kira artışı, tüfe ortalaması 2025, enflasyona göre kira artışı, kira zam oranı temmuz, temmuz kira zam oranı 2025, bu ay kira zammı ne kadar?
temmuz ayı kira artış oranı, tüik enflasyon verileri, kira zammı nasıl hesaplanır, enflasyon rakamları, kira zam oranı 2025, konut kira zammı, iş yeri kira artışı, tüfe ortalaması 2025, enflasyona göre kira artışı, kira zam oranı temmuz, temmuz kira zam oranı 2025, bu ay kira zammı ne kadar?

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

10:10 03.07.2025
kira sözleşmesi
kira sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 35.05 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu kritik Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.

Kira artış oranı ne kadar oldu?

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 43.23 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 43.23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

Temmuz ayı kira artış oranı

TÜİK'in haziran enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

Haziran ayı kira artışı ne kadar olmuştu?

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haziran ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak. Haziran ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 45.80 olmuştu.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
EKONOMİ
Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği kira artış oranı açıklandı: Haziranda ne kadar zam yapılacak?
3 Haziran , 10:08
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