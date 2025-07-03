https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/temmuz-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1097549327.html

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 35.05 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T10:10+0300

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ekonomi̇

kira

enflasyon

zam

kira zam oranı

temmuz

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu kritik Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.Kira artış oranı ne kadar oldu?Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 43.23 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 43.23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Temmuz ayı kira artış oranıTÜİK'in haziran enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.Haziran ayı kira artışı ne kadar olmuştu?Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haziran ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak. Haziran ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 45.80 olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kiraci-ve-ev-sahiplerinin-bekledigi-kira-artis-orani-aciklandi-haziranda-ne-kadar-zam-yapilacak-1096747622.html

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