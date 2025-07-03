https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/emekli-zammi-belli-oldu-kok-maas-tablosu-degisti-4a-4b-zam-hesaplama-1097557203.html

Emekli zammı belli oldu: Kök maaş tablosu değişti, 4A-4B zam hesaplama

Emekli zammı belli oldu: Kök maaş tablosu değişti, 4A-4B zam hesaplama

Sputnik Türkiye

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verisi sonrası emekliye yapılacak Temmuz 2025 zammı yüzde 16,67 olarak açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları bu... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T11:59+0300

2025-07-03T11:59+0300

2025-07-03T11:59+0300

ekonomi̇

kök maaş

emekli maaşı

emeklilik maaşı

en düşük emekli maaşı

ssk

bağ-kur

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon oranını yüzde 1,37 olarak açıkladı. Böylece yılın ilk 6 aylık döneminde biriken enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı olarak belirlendi.Zamlı emekli maaşları belli olduYapılan yüzde 16.67 oranındaki artışla birlikte en düşük emekli maaşı Ocak 2025’teki 14 bin 469 TL seviyesinden yaklaşık 16 bin 880 TL’ye yükseldi. Ancak bu artış yalnızca kök maaşa yansıtıldığı için en düşük maaşın resmi tutarı için Meclis düzenlemesi bekleniyor.SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için maaş hesaplama tablolarıZamlı maaşlar, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) kapsamında maaş alanlar için aynı oranda artırıldı. İşte yeni maaş tablosu:En düşük maaş için Meclis düzenlemesi bekleniyorAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük maaş için düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla planlandığını açıkladı.e-Devlet’te kök maaş nasıl sorgulanır?Emekliler, e-Devlet üzerinden kök maaşlarını öğrenebilir. Bunun için şu adımlar izleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/ssk-ve-bag-kur-emeklisi-2025-maas-zammi-aciklandi-zam-orani-ne-kadar-oldu-1097547197.html

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