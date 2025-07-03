https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/emekli-zammi-belli-oldu-kok-maas-tablosu-degisti-4a-4b-zam-hesaplama-1097557203.html
Emekli zammı belli oldu: Kök maaş tablosu değişti, 4A-4B zam hesaplama
Emekli zammı belli oldu: Kök maaş tablosu değişti, 4A-4B zam hesaplama
Sputnik Türkiye
TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verisi sonrası emekliye yapılacak Temmuz 2025 zammı yüzde 16,67 olarak açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları bu... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T11:59+0300
2025-07-03T11:59+0300
2025-07-03T11:59+0300
ekonomi̇
kök maaş
emekli maaşı
emeklilik maaşı
en düşük emekli maaşı
ssk
bağ-kur
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon oranını yüzde 1,37 olarak açıkladı. Böylece yılın ilk 6 aylık döneminde biriken enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı olarak belirlendi.Zamlı emekli maaşları belli olduYapılan yüzde 16.67 oranındaki artışla birlikte en düşük emekli maaşı Ocak 2025’teki 14 bin 469 TL seviyesinden yaklaşık 16 bin 880 TL’ye yükseldi. Ancak bu artış yalnızca kök maaşa yansıtıldığı için en düşük maaşın resmi tutarı için Meclis düzenlemesi bekleniyor.SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için maaş hesaplama tablolarıZamlı maaşlar, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) kapsamında maaş alanlar için aynı oranda artırıldı. İşte yeni maaş tablosu:En düşük maaş için Meclis düzenlemesi bekleniyorAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük maaş için düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla planlandığını açıkladı.e-Devlet’te kök maaş nasıl sorgulanır?Emekliler, e-Devlet üzerinden kök maaşlarını öğrenebilir. Bunun için şu adımlar izleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/ssk-ve-bag-kur-emeklisi-2025-maas-zammi-aciklandi-zam-orani-ne-kadar-oldu-1097547197.html
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temmuz 2025 emekli zammı, ssk emekli maaşı temmuz 2025, bağ-kur maaş zammı 2025, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşı hesaplama tablosu, e-devlet kök maaş sorgulama, 14.500 maaş alan ne kadar alacak, 4a 4b 4c zamlı maaşlar 2025
temmuz 2025 emekli zammı, ssk emekli maaşı temmuz 2025, bağ-kur maaş zammı 2025, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşı hesaplama tablosu, e-devlet kök maaş sorgulama, 14.500 maaş alan ne kadar alacak, 4a 4b 4c zamlı maaşlar 2025
Emekli zammı belli oldu: Kök maaş tablosu değişti, 4A-4B zam hesaplama
TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verisi sonrası emekliye yapılacak Temmuz 2025 zammı yüzde 16,67 olarak açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları bu orana göre hesaplandı. En düşük emekli maaşı 16 bin 880 TL’ye yükseldi. İşte, e-Devlet kök maaş sorgulama ekranı ve maaş maaş güncel zamlı tablolar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon oranını yüzde 1,37 olarak açıkladı. Böylece yılın ilk 6 aylık döneminde biriken enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı olarak belirlendi.
Zamlı emekli maaşları belli oldu
Yapılan yüzde 16.67 oranındaki artışla birlikte en düşük emekli maaşı Ocak 2025’teki 14 bin 469 TL seviyesinden yaklaşık 16 bin 880 TL’ye yükseldi. Ancak bu artış yalnızca kök maaşa yansıtıldığı için en düşük maaşın resmi tutarı için Meclis düzenlemesi bekleniyor.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için maaş hesaplama tabloları
Zamlı maaşlar, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) kapsamında maaş alanlar için aynı oranda artırıldı. İşte yeni maaş tablosu:
Mevcut Maaş (TL)
Zamlı Maaş (TL)
14.469
16.881
15.000
17.501
15.500
18.084
16.000
18.667
16.500
19.251
17.000
19.834
17.500
20.417
18.000
21.001
19.000
22.167
20.000
23.334
22.000
25.667
25.000
29.168
30.000
35.001
En düşük maaş için Meclis düzenlemesi bekleniyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük maaş için düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla planlandığını açıkladı.
e-Devlet’te kök maaş nasıl sorgulanır?
Emekliler, e-Devlet üzerinden kök maaşlarını öğrenebilir. Bunun için şu adımlar izleniyor:
1.e-Devlet
sistemine giriş yapılır.
2.
Arama kutusuna "Emekli Aylık Bilgisi
" yazılır.
3.
Açılan ekrandan "detaylar
" kısmına girilerek kök maaş bilgisi
görüntülenebilir.