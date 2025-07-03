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Emekli zammı belli oldu: Kök maaş tablosu değişti, 4A-4B zam hesaplama
Emekli zammı belli oldu: Kök maaş tablosu değişti, 4A-4B zam hesaplama
Sputnik Türkiye
TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verisi sonrası emekliye yapılacak Temmuz 2025 zammı yüzde 16,67 olarak açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları bu... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T11:59+0300
2025-07-03T11:59+0300
ekonomi̇
kök maaş
emekli maaşı
emeklilik maaşı
en düşük emekli maaşı
ssk
bağ-kur
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon oranını yüzde 1,37 olarak açıkladı. Böylece yılın ilk 6 aylık döneminde biriken enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı olarak belirlendi.Zamlı emekli maaşları belli olduYapılan yüzde 16.67 oranındaki artışla birlikte en düşük emekli maaşı Ocak 2025’teki 14 bin 469 TL seviyesinden yaklaşık 16 bin 880 TL’ye yükseldi. Ancak bu artış yalnızca kök maaşa yansıtıldığı için en düşük maaşın resmi tutarı için Meclis düzenlemesi bekleniyor.SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için maaş hesaplama tablolarıZamlı maaşlar, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) kapsamında maaş alanlar için aynı oranda artırıldı. İşte yeni maaş tablosu:En düşük maaş için Meclis düzenlemesi bekleniyorAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük maaş için düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla planlandığını açıkladı.e-Devlet’te kök maaş nasıl sorgulanır?Emekliler, e-Devlet üzerinden kök maaşlarını öğrenebilir. Bunun için şu adımlar izleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/ssk-ve-bag-kur-emeklisi-2025-maas-zammi-aciklandi-zam-orani-ne-kadar-oldu-1097547197.html
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temmuz 2025 emekli zammı, ssk emekli maaşı temmuz 2025, bağ-kur maaş zammı 2025, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşı hesaplama tablosu, e-devlet kök maaş sorgulama, 14.500 maaş alan ne kadar alacak, 4a 4b 4c zamlı maaşlar 2025
temmuz 2025 emekli zammı, ssk emekli maaşı temmuz 2025, bağ-kur maaş zammı 2025, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşı hesaplama tablosu, e-devlet kök maaş sorgulama, 14.500 maaş alan ne kadar alacak, 4a 4b 4c zamlı maaşlar 2025

Emekli zammı belli oldu: Kök maaş tablosu değişti, 4A-4B zam hesaplama

11:59 03.07.2025
© AAEmekli maaş hesaplama 2025
Emekli maaş hesaplama 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA
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TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verisi sonrası emekliye yapılacak Temmuz 2025 zammı yüzde 16,67 olarak açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları bu orana göre hesaplandı. En düşük emekli maaşı 16 bin 880 TL’ye yükseldi. İşte, e-Devlet kök maaş sorgulama ekranı ve maaş maaş güncel zamlı tablolar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon oranını yüzde 1,37 olarak açıkladı. Böylece yılın ilk 6 aylık döneminde biriken enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı olarak belirlendi.

Zamlı emekli maaşları belli oldu

Yapılan yüzde 16.67 oranındaki artışla birlikte en düşük emekli maaşı Ocak 2025’teki 14 bin 469 TL seviyesinden yaklaşık 16 bin 880 TL’ye yükseldi. Ancak bu artış yalnızca kök maaşa yansıtıldığı için en düşük maaşın resmi tutarı için Meclis düzenlemesi bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için maaş hesaplama tabloları

Zamlı maaşlar, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) kapsamında maaş alanlar için aynı oranda artırıldı. İşte yeni maaş tablosu:

Mevcut Maaş (TL)

Zamlı Maaş (TL)

14.469

16.881

15.000

17.501

15.500

18.084

16.000

18.667

16.500

19.251

17.000

19.834

17.500

20.417

18.000

21.001

19.000

22.167

20.000

23.334

22.000

25.667

25.000

29.168

30.000

35.001

En düşük maaş için Meclis düzenlemesi bekleniyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük maaş için düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla planlandığını açıkladı.

e-Devlet’te kök maaş nasıl sorgulanır?

Emekliler, e-Devlet üzerinden kök maaşlarını öğrenebilir. Bunun için şu adımlar izleniyor:
1.
e-Devlet sistemine giriş yapılır.
2.
Arama kutusuna "Emekli Aylık Bilgisi" yazılır.
3.
Açılan ekrandan "detaylar" kısmına girilerek kök maaş bilgisi görüntülenebilir.
Emekli ve memur zammı 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
EKONOMİ
SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 maaş zammı açıklandı: Zam oranı ne kadar oldu?
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