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Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'de tutuklandı: Meksikalı boksörün sınır dışı edilmesi gündemde
Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'de tutuklandı: Meksikalı boksörün sınır dışı edilmesi gündemde
Sputnik Türkiye
Meksikalı eski şampiyon boksör Julio Cesar Chavez Jr., ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından tutuklanarak hızlı sınır dışı edilme işlemiyle karşı... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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Meksikalı eski dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez Jr. ABD'de tutuklandı.Ünlü boksörün ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından tutuklandığı açıklandı. DHS tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Chavez’in hızlı sınır dışı edilme işlemi kapsamında tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, Chavez hakkında Meksika’da organize suç faaliyetlerine karışmak, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak suçlarından aktif bir tutuklama emrinin bulunduğu ifade edildi.Chavez’in tutuklanmasının, sosyal medya fenomeni Jake Paul'la 10 rauntluk maçtan dört gün sonra gerçekleştiği kaydedildi. Los Angeles’ta antrenman yaptığı dönemde şehir merkezinde yapılan göçmen karşıtı baskınlarla ilgili Chavez’in, “Beni bile korkuttu, çok çirkin bir durum” şeklinde görüşlerini paylaştığı da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/jake-paul-ile-dovusen-mike-tysondan-itiraf-macta-hafizami-yitirdim-1091517471.html
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abd, dünya, boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), abd, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, göçmen işçiler, meksika göçmen, göçmen kaçakçılığı

Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'de tutuklandı: Meksikalı boksörün sınır dışı edilmesi gündemde

23:23 03.07.2025 (güncellendi: 23:28 03.07.2025)
© AP Photo Chavez Jr
 Chavez Jr - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AP Photo
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Meksikalı eski şampiyon boksör Julio Cesar Chavez Jr., ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından tutuklanarak hızlı sınır dışı edilme işlemiyle karşı karşıya kaldı. Chavez hakkında Meksika’da organize suç ve silah kaçakçılığı suçlarından aktif tutuklama emri bulunduğu iddia edildi.
Meksikalı eski dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez Jr. ABD'de tutuklandı.
Ünlü boksörün ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından tutuklandığı açıklandı. DHS tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Chavez’in hızlı sınır dışı edilme işlemi kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Ayrıca, Chavez hakkında Meksika’da organize suç faaliyetlerine karışmak, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak suçlarından aktif bir tutuklama emrinin bulunduğu ifade edildi.
Chavez’in tutuklanmasının, sosyal medya fenomeni Jake Paul'la 10 rauntluk maçtan dört gün sonra gerçekleştiği kaydedildi. Los Angeles’ta antrenman yaptığı dönemde şehir merkezinde yapılan göçmen karşıtı baskınlarla ilgili Chavez’in, “Beni bile korkuttu, çok çirkin bir durum” şeklinde görüşlerini paylaştığı da belirtildi.
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