https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/dunya-boks-sampiyonu-chavez-jr-abdde-gozaltina-alindi-meksikali-boksorun-sinir-disi-edilmesi-1097585179.html
Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'de tutuklandı: Meksikalı boksörün sınır dışı edilmesi gündemde
Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'de tutuklandı: Meksikalı boksörün sınır dışı edilmesi gündemde
Sputnik Türkiye
Meksikalı eski şampiyon boksör Julio Cesar Chavez Jr., ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından tutuklanarak hızlı sınır dışı edilme işlemiyle karşı... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T23:23+0300
2025-07-03T23:23+0300
2025-07-03T23:28+0300
spor
abd
dünya
boks
uluslararası boks federasyonu (ibf)
dünya boks birliği
uluslararası boks birliği
dünya ağır sıklet boks şampiyonu
dünya boks konseyi
dünya boks konseyi (wbc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097584818_0:138:1440:948_1920x0_80_0_0_15872452ceb31b073e0096877e883ce1.jpg
Meksikalı eski dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez Jr. ABD'de tutuklandı.Ünlü boksörün ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından tutuklandığı açıklandı. DHS tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Chavez’in hızlı sınır dışı edilme işlemi kapsamında tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, Chavez hakkında Meksika’da organize suç faaliyetlerine karışmak, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak suçlarından aktif bir tutuklama emrinin bulunduğu ifade edildi.Chavez’in tutuklanmasının, sosyal medya fenomeni Jake Paul'la 10 rauntluk maçtan dört gün sonra gerçekleştiği kaydedildi. Los Angeles’ta antrenman yaptığı dönemde şehir merkezinde yapılan göçmen karşıtı baskınlarla ilgili Chavez’in, “Beni bile korkuttu, çok çirkin bir durum” şeklinde görüşlerini paylaştığı da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/jake-paul-ile-dovusen-mike-tysondan-itiraf-macta-hafizami-yitirdim-1091517471.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097584818_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_8a9f52c3e6c700b755f1576fd23222c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, dünya, boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), abd, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, göçmen işçiler, meksika göçmen, göçmen kaçakçılığı
abd, dünya, boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), abd, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi, göçmen işçiler, meksika göçmen, göçmen kaçakçılığı
Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'de tutuklandı: Meksikalı boksörün sınır dışı edilmesi gündemde
23:23 03.07.2025 (güncellendi: 23:28 03.07.2025)
Meksikalı eski şampiyon boksör Julio Cesar Chavez Jr., ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından tutuklanarak hızlı sınır dışı edilme işlemiyle karşı karşıya kaldı. Chavez hakkında Meksika’da organize suç ve silah kaçakçılığı suçlarından aktif tutuklama emri bulunduğu iddia edildi.
Meksikalı eski dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez Jr. ABD'de tutuklandı.
Ünlü boksörün ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından tutuklandığı açıklandı. DHS tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Chavez’in hızlı sınır dışı edilme işlemi kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Ayrıca, Chavez hakkında Meksika’da organize suç faaliyetlerine karışmak, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak suçlarından aktif bir tutuklama emrinin bulunduğu ifade edildi.
Chavez’in tutuklanmasının, sosyal medya fenomeni Jake Paul'la 10 rauntluk maçtan dört gün sonra gerçekleştiği kaydedildi. Los Angeles’ta antrenman yaptığı dönemde şehir merkezinde yapılan göçmen karşıtı baskınlarla ilgili Chavez’in, “Beni bile korkuttu, çok çirkin bir durum” şeklinde görüşlerini paylaştığı da belirtildi.