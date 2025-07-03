https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/dunya-boks-sampiyonu-chavez-jr-abdde-gozaltina-alindi-meksikali-boksorun-sinir-disi-edilmesi-1097585179.html

Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'de tutuklandı: Meksikalı boksörün sınır dışı edilmesi gündemde

Dünya boks şampiyonu Chavez Jr., ABD'de tutuklandı: Meksikalı boksörün sınır dışı edilmesi gündemde

Sputnik Türkiye

Meksikalı eski şampiyon boksör Julio Cesar Chavez Jr., ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından tutuklanarak hızlı sınır dışı edilme işlemiyle karşı... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T23:23+0300

2025-07-03T23:23+0300

2025-07-03T23:28+0300

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uluslararası boks federasyonu (ibf)

dünya boks birliği

uluslararası boks birliği

dünya ağır sıklet boks şampiyonu

dünya boks konseyi

dünya boks konseyi (wbc)

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Meksikalı eski dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez Jr. ABD'de tutuklandı.Ünlü boksörün ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından tutuklandığı açıklandı. DHS tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Chavez’in hızlı sınır dışı edilme işlemi kapsamında tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, Chavez hakkında Meksika’da organize suç faaliyetlerine karışmak, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak suçlarından aktif bir tutuklama emrinin bulunduğu ifade edildi.Chavez’in tutuklanmasının, sosyal medya fenomeni Jake Paul'la 10 rauntluk maçtan dört gün sonra gerçekleştiği kaydedildi. Los Angeles’ta antrenman yaptığı dönemde şehir merkezinde yapılan göçmen karşıtı baskınlarla ilgili Chavez’in, “Beni bile korkuttu, çok çirkin bir durum” şeklinde görüşlerini paylaştığı da belirtildi.

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