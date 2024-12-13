https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/jake-paul-ile-dovusen-mike-tysondan-itiraf-macta-hafizami-yitirdim-1091517471.html
Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson'dan itiraf: 'Maçta hafızamı yitirdim'
Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson'dan itiraf: 'Maçta hafızamı yitirdim'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Jake Paul ile boks efsanesi Mike Tyson arasındaki boks maçının üzerinden neredeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen, spor medyasında hala... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T20:29+0300
2024-12-13T20:29+0300
2024-12-13T20:29+0300
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Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson radyo röportajında boks maçında hafızasını yitirdiğini duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri Teksas'ta bulunan AT&T Stadyumu'nda düzenlenen Mike Tyson ile Jake Paul maçı dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti. Sekiz raunt süren karşılaşmayı hakem kararıyla kazanan sosyal medya fenomeni Jake Paul pişman olduğunu belirterek boksu bıraktığını açıklamıştı.Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki müsabakanın üzerinden neredeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen spor medyasında gündem olmaya devam ediyor. 58 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson FOX Sports Radio'daki 'Covino and Rich' programına verdiği röportajda maç sırasında olanları pek hatırlamadığını itiraf etti. Ünlü boksör Mike Tyson "Maçı çok fazla hatırlamıyorum, bir şekilde kendimden geçmişim. Hafızamı yitirdim sanırım. Hatırladığım şey... ilk raunttan sonra geri dönmek ve Jake'in bir çeşit reverans yaptığını görmek... hatırladığım son şey bu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/jake-paul-mike-tyson-maci-sonrasi-emekliligini-acikladi-1091130609.html
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boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), mike tyson, jake paul
Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson'dan itiraf: 'Maçta hafızamı yitirdim'
Sosyal medya fenomeni Jake Paul ile boks efsanesi Mike Tyson arasındaki boks maçının üzerinden neredeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen, spor medyasında hala tartışılmaya devam ediyor. 58 yaşındaki Mike Tyson, radyo programında verdiği röportajda maçı hatırlamadığını itiraf etti.
Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson radyo röportajında boks maçında hafızasını yitirdiğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Teksas'ta bulunan AT&T Stadyumu'nda düzenlenen Mike Tyson ile Jake Paul maçı dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti. Sekiz raunt süren karşılaşmayı hakem kararıyla kazanan sosyal medya fenomeni Jake Paul pişman olduğunu belirterek boksu bıraktığını açıklamıştı.
Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki müsabakanın üzerinden neredeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen spor medyasında gündem olmaya devam ediyor. 58 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson FOX Sports Radio'daki 'Covino and Rich' programına verdiği röportajda maç sırasında olanları pek hatırlamadığını itiraf etti. Ünlü boksör Mike Tyson "Maçı çok fazla hatırlamıyorum, bir şekilde kendimden geçmişim. Hafızamı yitirdim sanırım. Hatırladığım şey... ilk raunttan sonra geri dönmek ve Jake'in bir çeşit reverans yaptığını görmek... hatırladığım son şey bu" dedi.