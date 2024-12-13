https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/jake-paul-ile-dovusen-mike-tysondan-itiraf-macta-hafizami-yitirdim-1091517471.html

Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson'dan itiraf: 'Maçta hafızamı yitirdim'

Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson'dan itiraf: 'Maçta hafızamı yitirdim'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Jake Paul ile boks efsanesi Mike Tyson arasındaki boks maçının üzerinden neredeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen, spor medyasında hala... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T20:29+0300

2024-12-13T20:29+0300

2024-12-13T20:29+0300

dünya

boks

türkiye boks federasyonu

kick boks

uluslararası boks federasyonu (ibf)

dünya boks birliği

uluslararası boks birliği

dünya ağır sıklet boks şampiyonu

dünya boks konseyi

dünya boks konseyi (wbc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090469009_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_3cca713a339e722497937452924c1f8c.jpg

Jake Paul ile dövüşen Mike Tyson radyo röportajında boks maçında hafızasını yitirdiğini duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri Teksas'ta bulunan AT&T Stadyumu'nda düzenlenen Mike Tyson ile Jake Paul maçı dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edilmişti. Sekiz raunt süren karşılaşmayı hakem kararıyla kazanan sosyal medya fenomeni Jake Paul pişman olduğunu belirterek boksu bıraktığını açıklamıştı.Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki müsabakanın üzerinden neredeyse bir ay geçmiş olmasına rağmen spor medyasında gündem olmaya devam ediyor. 58 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson FOX Sports Radio'daki 'Covino and Rich' programına verdiği röportajda maç sırasında olanları pek hatırlamadığını itiraf etti. Ünlü boksör Mike Tyson "Maçı çok fazla hatırlamıyorum, bir şekilde kendimden geçmişim. Hafızamı yitirdim sanırım. Hatırladığım şey... ilk raunttan sonra geri dönmek ve Jake'in bir çeşit reverans yaptığını görmek... hatırladığım son şey bu" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/jake-paul-mike-tyson-maci-sonrasi-emekliligini-acikladi-1091130609.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya ağır sıklet boks şampiyonu, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), mike tyson, jake paul