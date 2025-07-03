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SON DAKİKA | Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybetti
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Dev kuruyemiş markası darboğazdan çıkamadı: Mahkeme kararını açıkladı
Dev kuruyemiş markası darboğazdan çıkamadı: Mahkeme kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından biri olan Peyman ekonomik sıkıntılardan kurtulamadı. Daha önce konkordato talebinde bulunan ve süresi... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T16:43+0300
2025-07-03T16:43+0300
ekonomi̇
peyman kuruyemiş
konkordato
mahkeme
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından biri olan geçtiğimiz aylarda ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato ilan eden ve iki kez uzatma alan Peyman, mali durumunda düzelme sağlayamadı. Bunun üzerine şirket için mahkeme bu kez bir yıl kesin mühlet verilmesine karar verdi. Eğer bu süre sonunda konkordato başarıya ulaşamazsa şirket iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. İki kez konkordato süreci uzatıldı ama toparlayamadıŞubat ayında ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato ilan eden Peyman Kuruyemiş için mahkeme üç ay geçici mühlet vermişti. Ama bu süre içerisinde toparlayamadı. Bunun üzerine mahkeme geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025'ten itibaren iki ay daha uzattı. Ama bu da yetmedi. 25 Haziran'da yapılan görüşmede Peyman için yeni bir karar alındı ve bir yıl kesin mühlet süresi verildi. Eskişehir Ticaret Mahkemesi, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedeniyle konkordato sürecinin ikinci aşamasına geçilmesine hükmetti. Kesin mühlet süresince şirketin mali yapısı denetim altında olacak. Gerçek Gündem'in haberine göre, mahkeme daha öncesinde görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiseri heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Komiser heyetinin önerisi üzerine 5 kişilik alacaklılar kurulunun oluşturulmasına da karar verdi.Üç ayda bir rapor hazırlanacakAyrıca, komiser heyeti gözetiminde borçlunun mali durumunun takibi yapılacak, 3 ayda bir hazırlanan raporlarla mahkeme bilgilendirilecek. Sürecin devamında, konkordatonun başarısını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde mahkeme sürece müdahale edebilecek.İflas riskiyle karşı karşıyaPeyman Kuruyemiş'in mali durumunun netleşeceği bu kritik süreçte, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor. Ancak kesin mühlet döneminin sonunda konkordatonun başarıya ulaşamaması halinde şirket iflas riskiyle karşı karşıya kalabilecek.Ne olmuştu?
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peyman kuruyemiş, konkordato, mahkeme, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
peyman kuruyemiş, konkordato, mahkeme, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu

Dev kuruyemiş markası darboğazdan çıkamadı: Mahkeme kararını açıkladı

16:43 03.07.2025
© İHA-AW894061Kabuklu ve kuru meyve - kuruyemiş
Kabuklu ve kuru meyve - kuruyemiş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© İHA-AW894061
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Türkiye'nin kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından biri olan Peyman ekonomik sıkıntılardan kurtulamadı. Daha önce konkordato talebinde bulunan ve süresi iki kez uzatılan şirket, darboğazdan çıkamayınca mahkeme şirkete bu kez bir yıl kesin mühlet verilmesine karar verdi.
Kuruyemiş sektörünün önde gelen markalarından biri olan geçtiğimiz aylarda ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato ilan eden ve iki kez uzatma alan Peyman, mali durumunda düzelme sağlayamadı. Bunun üzerine şirket için mahkeme bu kez bir yıl kesin mühlet verilmesine karar verdi. Eğer bu süre sonunda konkordato başarıya ulaşamazsa şirket iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

İki kez konkordato süreci uzatıldı ama toparlayamadı

Şubat ayında ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato ilan eden Peyman Kuruyemiş için mahkeme üç ay geçici mühlet vermişti. Ama bu süre içerisinde toparlayamadı. Bunun üzerine mahkeme geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025'ten itibaren iki ay daha uzattı. Ama bu da yetmedi. 25 Haziran'da yapılan görüşmede Peyman için yeni bir karar alındı ve bir yıl kesin mühlet süresi verildi.
Eskişehir Ticaret Mahkemesi, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedeniyle konkordato sürecinin ikinci aşamasına geçilmesine hükmetti. Kesin mühlet süresince şirketin mali yapısı denetim altında olacak. Gerçek Gündem'in haberine göre, mahkeme daha öncesinde görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiseri heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Komiser heyetinin önerisi üzerine 5 kişilik alacaklılar kurulunun oluşturulmasına da karar verdi.

Üç ayda bir rapor hazırlanacak

Ayrıca, komiser heyeti gözetiminde borçlunun mali durumunun takibi yapılacak, 3 ayda bir hazırlanan raporlarla mahkeme bilgilendirilecek. Sürecin devamında, konkordatonun başarısını etkileyecek gelişmelerin ortaya çıkması halinde mahkeme sürece müdahale edebilecek.

İflas riskiyle karşı karşıya

Peyman Kuruyemiş'in mali durumunun netleşeceği bu kritik süreçte, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor. Ancak kesin mühlet döneminin sonunda konkordatonun başarıya ulaşamaması halinde şirket iflas riskiyle karşı karşıya kalabilecek.

Ne olmuştu?

Peyman Kuruyemiş İş Gıda'nın çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Ayrıca, İş Gıda global marka olan KFC ve Pizza Hut'ın da temsilciliğini üstlenmişti. Yum! Brands tarafından ocak ayında franchise sözleşmelerinin iptal edilmesi, İş Gıda ve bağlı şirketleri için finansal zorlukları beraberinde getirmişti. Bu gelişmeler sonrası İş Gıda ve iştiraki Peyman Kuruyemiş hakkında konkordato başvurusu yapılmıştı.

Kuruyemiş, badem, fıstık, çekirdek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
EKONOMİ
Kuruyemiş devi konkordato süresini uzattı: İflas riski kapıda
21 Nisan, 12:11
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