https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kuruyemis-devi-konkordato-suresini-uzatti-iflas-riski-kapida-1095550048.html

Kuruyemiş devi konkordato süresini uzattı: İflas riski kapıda

Kuruyemiş devi konkordato süresini uzattı: İflas riski kapıda

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş üreticilerinden Peyman, konkordato süresini iki ay daha uzattı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T12:11+0300

2025-04-21T12:11+0300

2025-04-21T12:11+0300

ekonomi̇

konkordato

peyman kuruyemiş

iflas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051939271_0:42:716:445_1920x0_80_0_0_c184855ab592b8fd09c1e09db0829073.jpg

Türkiye'de kuruyemiş sektörünün önde gelen firmalarından olan Peyman, ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şubat ayında konkordato ilan eden şirket üç ayda toparlanamayınca geçici mühlet iki ay daha uzatıldı. Şirket bu süreçte de toparlanamazsa iflas riskiyle karşıya karşıya kalacak. Süre iki ay daha uzatıldıİş Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Peyman Kuruyemiş, şubat ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, şirkete üç ay geçici mühlet vermişti. Ama şirket durumu toparlayamadı. Mahkemenin şubat ayında verdiği 3 aylık geçici mühlet süresi, 30 Nisan 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 2 ay uzatıldı. Gerçek Gündem'in haberine göre, mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca mevcut tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına karar verdi. Aynı zamanda, konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir rapor alınmasına, bilirkişi incelemelerinin de tamamlanmasının beklenmesine hükmedildi.Davacı şirketin vekili tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan iki ayrı tarihli sözleşmeye konu malların muhafaza altına alınması ve yakalama kararı çıkarılması yönündeki talep ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra karara bağlanacak. Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.Taahhütlerini yerine getiremezse iflasına hükmedilecekİflas öncesi son aşama olarak bilinen konkordato sürecinin 2 ay süreyle uzatılması, şirket hakkında hazırlanacak heyet raporunun beklenmesine neden oldu. 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı raporda şirketin taahhütlerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde, Peyman Kuruyemiş'in iflasına hükmedilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/30-yil-herkesin-evine-girdi-unlu-kuruyemis-markasi-konkordato-ilan-etti-1093280294.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, peyman kuruyemiş, iflas