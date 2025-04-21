https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kuruyemis-devi-konkordato-suresini-uzatti-iflas-riski-kapida-1095550048.html
Kuruyemiş devi konkordato süresini uzattı: İflas riski kapıda
Kuruyemiş devi konkordato süresini uzattı: İflas riski kapıda
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş üreticilerinden Peyman, konkordato süresini iki ay daha uzattı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T12:11+0300
2025-04-21T12:11+0300
2025-04-21T12:11+0300
ekonomi̇
konkordato
peyman kuruyemiş
iflas
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Türkiye'de kuruyemiş sektörünün önde gelen firmalarından olan Peyman, ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şubat ayında konkordato ilan eden şirket üç ayda toparlanamayınca geçici mühlet iki ay daha uzatıldı. Şirket bu süreçte de toparlanamazsa iflas riskiyle karşıya karşıya kalacak. Süre iki ay daha uzatıldıİş Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Peyman Kuruyemiş, şubat ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, şirkete üç ay geçici mühlet vermişti. Ama şirket durumu toparlayamadı. Mahkemenin şubat ayında verdiği 3 aylık geçici mühlet süresi, 30 Nisan 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 2 ay uzatıldı. Gerçek Gündem'in haberine göre, mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca mevcut tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına karar verdi. Aynı zamanda, konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir rapor alınmasına, bilirkişi incelemelerinin de tamamlanmasının beklenmesine hükmedildi.Davacı şirketin vekili tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan iki ayrı tarihli sözleşmeye konu malların muhafaza altına alınması ve yakalama kararı çıkarılması yönündeki talep ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra karara bağlanacak. Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.Taahhütlerini yerine getiremezse iflasına hükmedilecekİflas öncesi son aşama olarak bilinen konkordato sürecinin 2 ay süreyle uzatılması, şirket hakkında hazırlanacak heyet raporunun beklenmesine neden oldu. 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı raporda şirketin taahhütlerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde, Peyman Kuruyemiş'in iflasına hükmedilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/30-yil-herkesin-evine-girdi-unlu-kuruyemis-markasi-konkordato-ilan-etti-1093280294.html
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konkordato, peyman kuruyemiş, iflas
konkordato, peyman kuruyemiş, iflas
Kuruyemiş devi konkordato süresini uzattı: İflas riski kapıda
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş üreticilerinden Peyman, konkordato süresini iki ay daha uzattı.
Türkiye'de kuruyemiş sektörünün önde gelen firmalarından olan Peyman, ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şubat ayında konkordato ilan eden şirket üç ayda toparlanamayınca geçici mühlet iki ay daha uzatıldı. Şirket bu süreçte de toparlanamazsa iflas riskiyle karşıya karşıya kalacak.
Süre iki ay daha uzatıldı
İş Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Peyman Kuruyemiş, şubat ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, şirkete üç ay geçici mühlet vermişti. Ama şirket durumu toparlayamadı. Mahkemenin şubat ayında verdiği 3 aylık geçici mühlet süresi, 30 Nisan 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 2 ay uzatıldı. Gerçek Gündem'in haberine göre, mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca mevcut tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına karar verdi. Aynı zamanda, konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir rapor alınmasına, bilirkişi incelemelerinin de tamamlanmasının beklenmesine hükmedildi.
Davacı şirketin vekili tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan iki ayrı tarihli sözleşmeye konu malların muhafaza altına alınması ve yakalama kararı çıkarılması yönündeki talep ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra karara bağlanacak. Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.
Taahhütlerini yerine getiremezse iflasına hükmedilecek
İflas öncesi son aşama olarak bilinen konkordato sürecinin 2 ay süreyle uzatılması, şirket hakkında hazırlanacak heyet raporunun beklenmesine neden oldu. 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı raporda şirketin taahhütlerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde, Peyman Kuruyemiş'in iflasına hükmedilebilecek.