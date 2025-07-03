https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/akaryakit-sigara-ve-alkol-fiyatlarina-zam-geliyor-otvdeki-otomatik-artis-netlesti-1097547301.html

Akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarına zam geliyor: ÖTV'deki 'otomatik artış' netleşti

Akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarına zam geliyor: ÖTV'deki 'otomatik artış' netleşti

Sputnik Türkiye

Temmuz 2025 ÖTV zammı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı Yİ-ÜFE oranı aylık yüzde 2.46 oranında arttı. Bu oran doğrultusunda akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerine... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T10:55+0300

2025-07-03T10:55+0300

2025-07-03T10:58+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

sigara

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tüi̇k

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Temmuz ayına akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerine gelen yeni zamlarla girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 24.45, aylık yüzde 2.46 arttı. TÜİK açıkladıYİ-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15.71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28.34 artış gösterdi.Böylece, Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sine uygulanacak olan otomatik artış oranı (ilk altı aylık ÜFE) yüzde 15.71 oldu.Akaryakıt ürünleri, sigara ve alkol, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Yİ-ÜFE oranı kadar maktu ÖTV artışına tabi tutuluyor. Cumhurbaşkanı herhangi bir ek karar almazsa fiyatlar doğrudan etkilenecek.Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre, ÖTV artışı benzine yaklaşık 1.88 TL, motorinde 1.76 TL yansıyacak. Bu tutarlara yüzde 20 KDV eklendiğinde pompaya yansıyacak muhtemel zamlar şöyle olacak:Benzine 2.25 TLMotorinde 2.11 TLKesin rakamlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımlayacağı yeni listeyle netleşecek.Sigaraya kaç TL zam yapıldı? Temmuz 2025Yüzde 15,71’lik vergi artışıyla birlikte, en düşük sigara fiyatına 8 ila 10 TL arasında zam öngörülüyor.Alkole ne kadar zam gelecek?Alkollü içeceklerde de benzer bir vergi güncellemesi yürürlüğe girdi. Örnek olarak, 1 litre rakının mevcutta 1.365,72 TL olan ÖTV tutarı, yüzde 15,71’lik artışla yaklaşık 214 TL yükselerek 1.579 TL’ye ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/memur-ve-emeklinin-merakla-bekledigi-haziran-enflasyon-rakami-aciklandi-tuik-duyurdu-1097550164.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, sigara, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)