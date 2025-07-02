https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/yildizlararasi-yeni-bir-cisim-kesfedildi-a11pl3z-1097537348.html

Yıldızlararası yeni bir cisim keşfedildi: 'A11pl3Z'

Yıldızlararası yeni bir cisim keşfedildi: 'A11pl3Z'

Sputnik Türkiye

ATLAS Gözlemevi, 1 Temmuz 2025’te A11pl3Z adlı yeni bir yıldızlararası cisim keşfetti. Bu cisim, ʻOumuamua ve Borisov’dan sonra Güneş Sistemi'nde tespit edilen... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T18:45+0300

2025-07-02T18:45+0300

2025-07-02T18:45+0300

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1 Temmuz 2025’te ATLAS Gözlemevi tarafından A11pl3Z adlı yeni bir yıldızlararası cisim keşfedildi.Şimdiye dek Güneş Sistemi’nden geçen üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara giren A11pl3Z'nin çapının 20 km olduğu ifade edildi. Daha önce yalnızca 1I/ʻOumuamua (2017) ve 2I/Borisov (2019) Güneş Sistemi dışından gelen cisim olarak kategoriye girmişti.Olağanüstü gök cisminin 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 UTC itibarıyla The Virtual Telescope Project tarafından çevrim içi olarak canlı yayınla gözlemleneceği açıklandı.Cismin yörüngesinin Catalina Sky Survey’den David Rankin tarafından hesaplandığı ve yıldızlararası kökeninin doğrulandığı belirtildi.

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yıldızlararası, cisim, şüpheli cisim, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu