https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/uzaydan-gelen-gizemli-mesaj-her-44-dakikada-bir-dunyaya-sinyal-gonderiyor-1096606738.html
Uzaydan gelen gizemli mesaj: Her 44 dakikada bir Dünya’ya sinyal gönderiyor
Uzaydan gelen gizemli mesaj: Her 44 dakikada bir Dünya’ya sinyal gönderiyor
Sputnik Türkiye
Gökbilimciler, derin uzaydan gelen ve henüz ne olduğu anlaşılamayan tuhaf sinyaller yayan gizemli bir gök cismi keşfetti. ASKAP J1832-0911 adı verilen bu... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T22:24+0300
2025-05-28T22:24+0300
2025-05-28T22:24+0300
dünya
dünya
uzay
uzay aracı
uzay giysisi
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
gezegen
cüce gezegen
ölü gezegen
mesaj
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Bilim insanları, Dünya'ya her 44 dakikada bir sinyal gönderen daha önce benzeri görülmemiş gizemli bir gök cismi keşfetti.Avustralya’daki Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) teleskobu ve NASA’nın Chandra X-ışını gözlemevi tarafından tespit edilen bu garip sinyallerin henüz bilim insanları tarafından tam olarak açıklanamadığı belirtildi. Keşfi yapan araştırmacılar, bu olayın yeni bir fizik anlayışına ya da yıldız evrimine dair yeni modellere işaret edebileceğini söyledi. Bulgular 28 Mayıs’ta Nature dergisinde yayımlandı.Çalışmanın baş yazarı Curtin Üniversitesi’nden astronom Andy Wang, “Bu cisim daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” dedi. Wang, bu cismin güçlü manyetik alanlara sahip bir ölü yıldız kalıntısı olan bir magnetar ya da birinin yoğun manyetizmaya sahip bir beyaz cüce olduğu çift yıldız sistemi olabileceğini belirtti. Ancak bu teorilerin bile tüm gözlemleri açıklayamadığı ifade edildi.Araştırmacılar, hem radyo dalgaları hem X-ışınları yayan bu cisimlerin doğasını anlamak için benzer gözlemlerin artırılması gerektiğini belirtti. İkinci yazar İspanya’daki Katalan Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden astrofizikçi Nanda Rea, “Bu türden bir cismin keşfi, daha fazlasının var olabileceğini gösteriyor. Geçici X-ışını yayılımının keşfi, onların gizemli doğasına dair yeni ipuçları sunuyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/uzayin-derinliklerinde-garip-patlamalar-gokbilimciler-nadiren-gorulen-gizemli-patlamalarin-pesinde-1096054776.html
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dünya, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), gezegen, cüce gezegen, ölü gezegen, mesaj, sinyal, radyo sinyalleri
dünya, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), gezegen, cüce gezegen, ölü gezegen, mesaj, sinyal, radyo sinyalleri
Uzaydan gelen gizemli mesaj: Her 44 dakikada bir Dünya’ya sinyal gönderiyor
Gökbilimciler, derin uzaydan gelen ve henüz ne olduğu anlaşılamayan tuhaf sinyaller yayan gizemli bir gök cismi keşfetti. ASKAP J1832-0911 adı verilen bu cisim, her 44 dakikada bir, 2 dakika süren radyo dalgaları ve X-ışınları patlamaları yayıyor.
Bilim insanları, Dünya'ya her 44 dakikada bir sinyal gönderen daha önce benzeri görülmemiş gizemli bir gök cismi keşfetti.
Avustralya’daki Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) teleskobu ve NASA’nın Chandra X-ışını gözlemevi tarafından tespit edilen bu garip sinyallerin henüz bilim insanları tarafından tam olarak açıklanamadığı belirtildi.
Keşfi yapan araştırmacılar, bu olayın yeni bir fizik anlayışına ya da yıldız evrimine dair yeni modellere işaret edebileceğini söyledi. Bulgular 28 Mayıs’ta Nature dergisinde yayımlandı.
Çalışmanın baş yazarı Curtin Üniversitesi’nden astronom Andy Wang, “Bu cisim daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” dedi. Wang, bu cismin güçlü manyetik alanlara sahip bir ölü yıldız kalıntısı olan bir magnetar ya da birinin yoğun manyetizmaya sahip bir beyaz cüce olduğu çift yıldız sistemi olabileceğini belirtti. Ancak bu teorilerin bile tüm gözlemleri açıklayamadığı ifade edildi.
Araştırmacılar, hem radyo dalgaları hem X-ışınları yayan bu cisimlerin doğasını anlamak için benzer gözlemlerin artırılması gerektiğini belirtti. İkinci yazar İspanya’daki Katalan Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden astrofizikçi Nanda Rea, “Bu türden bir cismin keşfi, daha fazlasının var olabileceğini gösteriyor. Geçici X-ışını yayılımının keşfi, onların gizemli doğasına dair yeni ipuçları sunuyor” dedi.