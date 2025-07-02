https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/twitter-x-coktu-mu-1097533916.html

Twitter (X) çöktü mü?

Twitter (X) çöktü mü?

Sputnik Türkiye

Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “ Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T17:19+0300

2025-07-02T17:19+0300

2025-07-02T17:23+0300

türki̇ye

twitter

x

erişim sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_71a43816d010e0a888e4cbd552f55a0f.jpg

Twitter yani X uygulamasına girmeye çalışanlar erişim sorunu yaşıyor.Twitter çöktü mü?İnternet sitesinde ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya kalıyor.Twitter'a girilemiyor mu?Bir süredir sayfa yenilemede problem yaşayan kullanıcılar sayfada güncellemede de problem yaşıyor. Twitter’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar geri bildirim yapmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/papara-coktu-mu-neden-acilmiyor--1097527259.html

türki̇ye

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2025

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Sputnik Türkiye

twitter (x) çöktü mü?, twitter’da sorun mu var, twitter neden açılmıyor, twitter 2 temmuz 2025