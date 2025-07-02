https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/twitter-x-coktu-mu-1097533916.html
Twitter (X) çöktü mü?
Twitter (X) çöktü mü?
Sputnik Türkiye
Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “ Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T17:19+0300
2025-07-02T17:19+0300
2025-07-02T17:23+0300
türki̇ye
twitter
x
erişim sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_71a43816d010e0a888e4cbd552f55a0f.jpg
Twitter yani X uygulamasına girmeye çalışanlar erişim sorunu yaşıyor.Twitter çöktü mü?İnternet sitesinde ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya kalıyor.Twitter'a girilemiyor mu?Bir süredir sayfa yenilemede problem yaşayan kullanıcılar sayfada güncellemede de problem yaşıyor. Twitter’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar geri bildirim yapmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/papara-coktu-mu-neden-acilmiyor--1097527259.html
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twitter (x) çöktü mü?, twitter’da sorun mu var, twitter neden açılmıyor, twitter 2 temmuz 2025
twitter (x) çöktü mü?, twitter’da sorun mu var, twitter neden açılmıyor, twitter 2 temmuz 2025
Twitter (X) çöktü mü?
17:19 02.07.2025 (güncellendi: 17:23 02.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “ Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya kalıyor.
Twitter yani X uygulamasına girmeye çalışanlar erişim sorunu yaşıyor.
İnternet sitesinde ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya kalıyor.
Twitter'a girilemiyor mu?
Bir süredir sayfa yenilemede problem yaşayan kullanıcılar sayfada güncellemede de problem yaşıyor. Twitter’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar geri bildirim yapmaya devam ediyor.