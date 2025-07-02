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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/papara-coktu-mu-neden-acilmiyor--1097527259.html
Papara çöktü mü, neden açılmıyor?
Papara çöktü mü, neden açılmıyor?
Sputnik Türkiye
Papara uygulaması bir kez daha erişim sorunuyla gündemde. Özellikle uygulama ve web sitesinde "Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı" veya "İçerikler... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T13:57+0300
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papara
erişim
erişim engeli
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Papara uygulamasına operasyonu sonrası erişim sağlanamıyor. Papara neden açılmıyor?Kullanıcılar, "Bir hata oluştu. Ekibimiz konu ile ilgili bilgilendirildi. Lütfen daha sonra tekrar dene." mesajıyla karşılaşıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda Papara’ya kayyum atanmış, uygulamaya bir süre erişim sağlanamamıştı. Papara çökmedi veya kapanmadı, ancak yaşanan kayyım/vakıf süreci nedeniyle geçici erişim kısıtlamaları devam ediyor.Bloke açıklaması yapmışlardıPapara, hesaplardaki blokelere ilişkin açıklama yapmıştı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/paparadan-yeni-aciklama-hesaplara-konulan-blokeler-kademeli-olarak-kaldirilacak-1096826305.html
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papara çöktü mü, papara neden açılmıyor, papara erişim sorunu, papara uygulama hatası, papara giriş problemi, papara çalışmıyor, papara çöktü son durum, papara sistem arızası, papara teknik sorun, papara bağlantı problemi
papara çöktü mü, papara neden açılmıyor, papara erişim sorunu, papara uygulama hatası, papara giriş problemi, papara çalışmıyor, papara çöktü son durum, papara sistem arızası, papara teknik sorun, papara bağlantı problemi

Papara çöktü mü, neden açılmıyor?

13:57 02.07.2025
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Ayrıntılar geliyor
Papara uygulaması bir kez daha erişim sorunuyla gündemde. Özellikle uygulama ve web sitesinde "Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı" veya "İçerikler yüklenirken bir hata oluştu" gibi mesajlar çıkıyor. Birçok kullanıcı giriş yapamıyor. Peki, Papara çöktü mü, neden açılmıyor?
Papara uygulamasına operasyonu sonrası erişim sağlanamıyor.
Papara neden açılmıyor?
Kullanıcılar, "Bir hata oluştu. Ekibimiz konu ile ilgili bilgilendirildi. Lütfen daha sonra tekrar dene." mesajıyla karşılaşıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda Papara’ya kayyum atanmış, uygulamaya bir süre erişim sağlanamamıştı. Papara çökmedi veya kapanmadı, ancak yaşanan kayyım/vakıf süreci nedeniyle geçici erişim kısıtlamaları devam ediyor.

Bloke açıklaması yapmışlardı

Papara, hesaplardaki blokelere ilişkin açıklama yapmıştı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Papara Elektronik Para A.Ş., bir finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir. Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır. Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır. Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir."

online alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
EKONOMİ
Papara'dan yeni açıklama: Bloke konulan hesaplar ne zaman açılacak?
5 Haziran , 14:19
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