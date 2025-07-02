Papara çöktü mü, neden açılmıyor?

"Papara Elektronik Para A.Ş., bir finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir. Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır. Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır. Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir."