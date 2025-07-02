https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/turkiyenin-ilk-iklim-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1097540702.html

Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan İklim Kanunu Teklifi'ne göre İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T23:02+0300

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Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan kanun, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.Kanunda, 'Adil geçiş', 'Birincil piyasa', 'Denkleştirme', 'Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)', 'Gömülü sera gazı emisyonları' ile 'Gönüllü karbon piyasaları', 'İklim adaleti' gibi tanımlar yer alıyor.Kanunun öne çıkan detaylarını özetlemek gerekirse;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmir-valisi-elban-acikladi-cesmedeki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1097541171.html

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