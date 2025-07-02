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Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan İklim Kanunu Teklifi'ne göre İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan kanun, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.Kanunda, 'Adil geçiş', 'Birincil piyasa', 'Denkleştirme', 'Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)', 'Gömülü sera gazı emisyonları' ile 'Gönüllü karbon piyasaları', 'İklim adaleti' gibi tanımlar yer alıyor.Kanunun öne çıkan detaylarını özetlemek gerekirse;
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türkiye, haberler, tbmm, sera gazı, iklim, iklim değişikliği
türkiye, haberler, tbmm, sera gazı, iklim, iklim değişikliği

Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

23:02 02.07.2025 (güncellendi: 23:24 02.07.2025)
© Fatih KurtTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© Fatih Kurt
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan İklim Kanunu Teklifi'ne göre İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak. Ayrıca doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.
Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan kanun, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.
Kanunda, 'Adil geçiş', 'Birincil piyasa', 'Denkleştirme', 'Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)', 'Gömülü sera gazı emisyonları' ile 'Gönüllü karbon piyasaları', 'İklim adaleti' gibi tanımlar yer alıyor.
Kanunun öne çıkan detaylarını özetlemek gerekirse;
Her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak
Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak,
İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak, teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak,
İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek,
İklim Değişikliği Başkanlığı'nca Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak
Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, Emisyon Ticaret Sistemi piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek,
Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak,
Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek,
Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2.5 milyon Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin Türk lirası idari para cezası verilecek,
Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, florlu sera gazlarını kullanan, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2.5 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek ve 3 aydan 6 aya kadar Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi verilmeyecek.
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