https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmir-valisi-elban-acikladi-cesmedeki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1097541171.html

İzmir Valisi Elban açıkladı: Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu

İzmir Valisi Elban açıkladı: Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının elektrik hattından kaynaklandığını tahmin... 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T23:16+0300

2025-07-02T23:16+0300

2025-07-02T23:16+0300

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme’deki yangının elektrik hattından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.Çeşme’nin Ildır Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın hakkında açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, ''Yangın saatte 85 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle güneye ilerlemeye başladı. 217 kara aracı 783 personelle mücadelemize devam ediyoruz. An itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil, tedbir olarak 3 köyü boşalttık ve Ildır'daki bazı siteler boşaltıldı'' açıklamasında bulundu.Basın mensuplarının yangın çıkış nedeni hakkındaki sorusuna yanıt veren Vali Elban, ''Çeşme'deki yangının elektrik hattından çıktığını tahmin ediyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cesme-ve-urlada-yangin-3-mahalle-tahliye-edildi-1097537876.html

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