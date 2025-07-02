https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/izmir-valisi-elban-acikladi-cesmedeki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1097541171.html
İzmir Valisi Elban açıkladı: Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu
İzmir Valisi Elban açıkladı: Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının elektrik hattından kaynaklandığını tahmin... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T23:16+0300
2025-07-02T23:16+0300
2025-07-02T23:16+0300
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i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
süleyman elban
yangın
yangın helikopteri
yangın söndürme
yangın alarmı
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme’deki yangının elektrik hattından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.Çeşme’nin Ildır Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın hakkında açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, ''Yangın saatte 85 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle güneye ilerlemeye başladı. 217 kara aracı 783 personelle mücadelemize devam ediyoruz. An itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil, tedbir olarak 3 köyü boşalttık ve Ildır'daki bazı siteler boşaltıldı'' açıklamasında bulundu.Basın mensuplarının yangın çıkış nedeni hakkındaki sorusuna yanıt veren Vali Elban, ''Çeşme'deki yangının elektrik hattından çıktığını tahmin ediyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/cesme-ve-urlada-yangin-3-mahalle-tahliye-edildi-1097537876.html
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, süleyman elban, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, süleyman elban, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
İzmir Valisi Elban açıkladı: Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının elektrik hattından kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirtti. Elban, yangının halen kontrol altına alınamadığını açıkladı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme’deki yangının elektrik hattından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.
Çeşme’nin Ildır Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın hakkında açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, ''Yangın saatte 85 km'yi bulan rüzgarın etkisiyle güneye ilerlemeye başladı. 217 kara aracı 783 personelle mücadelemize devam ediyoruz. An itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil, tedbir olarak 3 köyü boşalttık ve Ildır'daki bazı siteler boşaltıldı'' açıklamasında bulundu.
Basın mensuplarının yangın çıkış nedeni hakkındaki sorusuna yanıt veren Vali Elban, ''Çeşme'deki yangının elektrik hattından çıktığını tahmin ediyoruz'' dedi.