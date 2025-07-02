https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/turkiyenin-cikolata-devlerindendi-konkordato-basvurusu-yapti-1097513582.html

Türkiye'nin çikolata devlerindendi: Konkordato başvurusu yaptı

Türkiye'nin çikolata devlerindendi: Konkordato başvurusu yaptı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en önemli çikolata üreticileri arasında yer alan Modern Çikolata, konkordato başvurusunda bulundu. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T09:36+0300

2025-07-02T09:36+0300

2025-07-02T09:36+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

çikolata

ülker

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Türkiye'nin en önemli çikolata üreticileri arasında yer alan ve bir dönem Ülker'le de ortak projelere de imza atan Modern Çikolata konkordato talebinde bulundu. Şirketin bir süredir işçilerin maaşlarını ödeyemediği de belirtilirken mahkeme üç ay süre verdi.Mahkeme üç ay süre verdiMedyaradar'ın haberine göre, Tayyar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini sürdüren Modern Çikolata, mali sıkıntıyı aşamadı.Geçtiğimiz aylarda işçilerin maaşlarını ödeyemediği öğrenilen şirket için Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunuldu. Mahkeme için yapılan talebi değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca süreci denetlemek ve yönlendirmek üzere şirkete üç kişilik konkordato komiser heyeti atadı. Modern Çikolata'nın kaderini belirleyecek davanın bir sonraki duruşması 26 Eylül 2025'te görülecek.İşçilerin maaşlarını ödeyemiyorMart 2025'te şirketten yapılan kamuoyu duyurusunda, "Bilindiği üzere son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ve zorlu finansman koşullarının şirketimize de olumsuz yansımaları kaçınılmaz olmuştur. Mevcut yaşanılan finansal sıkışıklığın aşılması ve sürdürülebilirliğin tesisi adına yoğun bir şekilde yürütmekte olduğumuz yapılandırma ve finansmana erişim süreci sonuçlanma aşamasındadır" denilmişti.Yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip 1999–2014 yılları arasında Ülker ile ortak projelere imza atan Tayyar Yatırım, bu dönemin ardından yoluna kendi markası olan Modern Çikolata ile devam etmişti. Tayyar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Modern Çikolata, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini sürdürüyor. Yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan tesiste; bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün üretiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/15den-fazla-ulkeye-ihracat-gerceklestiren-tekstil-devi-konkordato-ilan-etti-1097261205.html

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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, çikolata, ülker