https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/15den-fazla-ulkeye-ihracat-gerceklestiren-tekstil-devi-konkordato-ilan-etti-1097261205.html

15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren tekstil devi konkordato ilan etti

15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren tekstil devi konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli Zefe Tekstil ekonomik sıkıntıları ayamadı ve konkordato talebinde bulundu. 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T18:09+0300

2025-06-23T18:09+0300

2025-06-23T18:09+0300

ekonomi̇

konkordato

tekstil

icra

i̇flas

i̇flas erteleme

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İplik ve kumaş üretimiyle öne çıkan, yıllık 50 bin ton üretim yapan ve 15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Zefe Tekstil, finansal sıkıntıları aşamadı. Şirket konkordato ilan etti. Mahkeme üç ay geçici mühlet verdiKahramanmaraş merkezli Zefe Tekstil, pamuk, polyester ve melanj karışımlarından oluşan iplik ve kumaş üretimiyle öne çıkan ve yurt dışında da güçlü bir pazar payına sahip olan Zefe Tekstil konkordato talebinde bulundu. Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, şirkete 19 Haziran 2025 itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirketle ilgili, şirketin mal varlıklarının korunması için taşınmaz devri, rehin verme veya kefil olma gibi işlemleri mahkeme onayı olmadan geçici süreyle yasakladı. .

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konkordato, tekstil, icra, i̇flas, i̇flas erteleme