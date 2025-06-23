https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/15den-fazla-ulkeye-ihracat-gerceklestiren-tekstil-devi-konkordato-ilan-etti-1097261205.html
15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren tekstil devi konkordato ilan etti
15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren tekstil devi konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli Zefe Tekstil ekonomik sıkıntıları ayamadı ve konkordato talebinde bulundu. 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T18:09+0300
2025-06-23T18:09+0300
2025-06-23T18:09+0300
ekonomi̇
konkordato
tekstil
icra
i̇flas
i̇flas erteleme
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İplik ve kumaş üretimiyle öne çıkan, yıllık 50 bin ton üretim yapan ve 15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Zefe Tekstil, finansal sıkıntıları aşamadı. Şirket konkordato ilan etti. Mahkeme üç ay geçici mühlet verdiKahramanmaraş merkezli Zefe Tekstil, pamuk, polyester ve melanj karışımlarından oluşan iplik ve kumaş üretimiyle öne çıkan ve yurt dışında da güçlü bir pazar payına sahip olan Zefe Tekstil konkordato talebinde bulundu. Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, şirkete 19 Haziran 2025 itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirketle ilgili, şirketin mal varlıklarının korunması için taşınmaz devri, rehin verme veya kefil olma gibi işlemleri mahkeme onayı olmadan geçici süreyle yasakladı. .
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/100-yillik-dev-ayakkabi-markasi-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1097010559.html
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konkordato, tekstil, icra, i̇flas, i̇flas erteleme
konkordato, tekstil, icra, i̇flas, i̇flas erteleme
15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren tekstil devi konkordato ilan etti
Kahramanmaraş merkezli Zefe Tekstil ekonomik sıkıntıları ayamadı ve konkordato talebinde bulundu.
İplik ve kumaş üretimiyle öne çıkan, yıllık 50 bin ton üretim yapan ve 15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Zefe Tekstil, finansal sıkıntıları aşamadı. Şirket konkordato ilan etti.
Mahkeme üç ay geçici mühlet verdi
Kahramanmaraş merkezli Zefe Tekstil, pamuk, polyester ve melanj karışımlarından oluşan iplik ve kumaş üretimiyle öne çıkan ve yurt dışında da güçlü bir pazar payına sahip olan Zefe Tekstil konkordato talebinde bulundu.
Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, şirkete 19 Haziran 2025 itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirketle ilgili, şirketin mal varlıklarının korunması için taşınmaz devri, rehin verme veya kefil olma gibi işlemleri mahkeme onayı olmadan geçici süreyle yasakladı.